Уральские мэры сдают ПЦР в ожидании встречи с Путиным. Инсайд

11 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мэрам сказали сдать ПЦР перед поездкой на ВДНХ Фото: Анна Майорова © URA.RU Уральские мэры сдают ПЦР перед Всероссийским муниципальным форумом «Малая Родина — сила России» в Москве (организуется при поддержке администрации президента РФ). Один из них на условиях анонимности сообщил URA.RU, что из-за требования пройти тестирование среди чиновников муссируется слух о встрече глав муниципалитетов с президентом РФ Владимиром Путиным. «Также возможно, что мэры получат предвыборные установки, поскольку делегации должны возглавить кураторы внутриполитических блоков», — поделился инсайдер. То есть свердловскую делегацию возглавит вице-губернатор Олег Чемезов, челябинскую — вице-губернатор Анатолий Векшин, ХМАО — первый замгубернатора Алексей Шипилов, ЯНАО — политический замглавы региона Сергей Климентьев. В Перми вице-губернаторов нет, поэтому градоначальников будет сопровождать и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин. Делегации градоначальников со всей России соберутся сначала на ВДНХ (15 января), а на следующий день они, предположительно, отправятся в Одинцово. В официальной программе запланировано подведение итогов премии «Служение», организатором которой выступает Всероссийская ассоциация развития МСУ. Лучшие муниципальные практики выберут общенародным голосованием до 14 января из ста финалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральские мэры сдают ПЦР перед Всероссийским муниципальным форумом «Малая Родина — сила России» в Москве (организуется при поддержке администрации президента РФ). Один из них на условиях анонимности сообщил URA.RU, что из-за требования пройти тестирование среди чиновников муссируется слух о встрече глав муниципалитетов с президентом РФ Владимиром Путиным. «Также возможно, что мэры получат предвыборные установки, поскольку делегации должны возглавить кураторы внутриполитических блоков», — поделился инсайдер. То есть свердловскую делегацию возглавит вице-губернатор Олег Чемезов, челябинскую — вице-губернатор Анатолий Векшин, ХМАО — первый замгубернатора Алексей Шипилов, ЯНАО — политический замглавы региона Сергей Климентьев. В Перми вице-губернаторов нет, поэтому градоначальников будет сопровождать и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин. Делегации градоначальников со всей России соберутся сначала на ВДНХ (15 января), а на следующий день они, предположительно, отправятся в Одинцово. В официальной программе запланировано подведение итогов премии «Служение», организатором которой выступает Всероссийская ассоциация развития МСУ. Лучшие муниципальные практики выберут общенародным голосованием до 14 января из ста финалистов.