Уральские мэры сдают ПЦР перед Всероссийским муниципальным форумом «Малая Родина — сила России» в Москве (организуется при поддержке администрации президента РФ). Один из них на условиях анонимности сообщил URA.RU, что из-за требования пройти тестирование среди чиновников муссируется слух о встрече глав муниципалитетов с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Также возможно, что мэры получат предвыборные установки, поскольку делегации должны возглавить кураторы внутриполитических блоков», — поделился инсайдер. То есть свердловскую делегацию возглавит вице-губернатор Олег Чемезов, челябинскую — вице-губернатор Анатолий Векшин, ХМАО — первый замгубернатора Алексей Шипилов, ЯНАО — политический замглавы региона Сергей Климентьев. В Перми вице-губернаторов нет, поэтому градоначальников будет сопровождать и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин.
Делегации градоначальников со всей России соберутся сначала на ВДНХ (15 января), а на следующий день они, предположительно, отправятся в Одинцово. В официальной программе запланировано подведение итогов премии «Служение», организатором которой выступает Всероссийская ассоциация развития МСУ. Лучшие муниципальные практики выберут общенародным голосованием до 14 января из ста финалистов.
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