12 января 2024

Жена задержанного свердловского участкового собирает подписи в его поддержку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, нашивка, куртка, форма, спецодежда, полиция, униформа, младший лейтенант
Скоро бывшему шалинскому участковому выберут меру пресечения Фото:

В поддержку задержанного бывшего участкового из свердловского поселка Шаля Юрия Золотко собирают подписи. Этим занимается его супруга Кристина. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

«Я собираю подписи, чтобы попытаться добиться изменить [в суде] меру пресечения, которую выберут Юре. Подписи собираю в Шале и Колпаковке, где родился Юра. Уже собрала 20 подписей», — поделилась Кристина Золотко. И добавила, что у шалинского суда, в котором 14 января пройдет судебный процесс по делу бывшего участкового, хотят собраться неравнодушные граждане.

О Золотко стало известно в конце 2023 года, когда он рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в могиле в Шале. По этому поводу он написал заявление в Следственный комитет. 12 января за Золотко приехали люди с автоматами. Юрий оказался в полиции. Оказалось, что против бывшего участкового возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Супруга считает, что это связано с тремя эпизодами, в которых Юрий ударил троих мужчин, ранее судимых. По ее словам, во всех случаях Золотко оборонялся. В СК по Свердловской области не комментируют историю.

Юрий Золотко дослужился до старшего лейтенанта полиции
Юрий Золотко дослужился до старшего лейтенанта полиции
Фото:

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В поддержку задержанного бывшего участкового из свердловского поселка Шаля Юрия Золотко собирают подписи. Этим занимается его супруга Кристина. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Я собираю подписи, чтобы попытаться добиться изменить [в суде] меру пресечения, которую выберут Юре. Подписи собираю в Шале и Колпаковке, где родился Юра. Уже собрала 20 подписей», — поделилась Кристина Золотко. И добавила, что у шалинского суда, в котором 14 января пройдет судебный процесс по делу бывшего участкового, хотят собраться неравнодушные граждане. О Золотко стало известно в конце 2023 года, когда он рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в могиле в Шале. По этому поводу он написал заявление в Следственный комитет. 12 января за Золотко приехали люди с автоматами. Юрий оказался в полиции. Оказалось, что против бывшего участкового возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Супруга считает, что это связано с тремя эпизодами, в которых Юрий ударил троих мужчин, ранее судимых. По ее словам, во всех случаях Золотко оборонялся. В СК по Свердловской области не комментируют историю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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