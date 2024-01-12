Жена задержанного свердловского участкового собирает подписи в его поддержку. Фото

13 января 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Скоро бывшему шалинскому участковому выберут меру пресечения Фото: Владимир Андреев © URA.RU В поддержку задержанного бывшего участкового из свердловского поселка Шаля Юрия Золотко собирают подписи. Этим занимается его супруга Кристина. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Я собираю подписи, чтобы попытаться добиться изменить [в суде] меру пресечения, которую выберут Юре. Подписи собираю в Шале и Колпаковке, где родился Юра. Уже собрала 20 подписей», — поделилась Кристина Золотко. И добавила, что у шалинского суда, в котором 14 января пройдет судебный процесс по делу бывшего участкового, хотят собраться неравнодушные граждане. О Золотко стало известно в конце 2023 года, когда он рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в могиле в Шале. По этому поводу он написал заявление в Следственный комитет. 12 января за Золотко приехали люди с автоматами. Юрий оказался в полиции. Оказалось, что против бывшего участкового возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Супруга считает, что это связано с тремя эпизодами, в которых Юрий ударил троих мужчин, ранее судимых. По ее словам, во всех случаях Золотко оборонялся. В СК по Свердловской области не комментируют историю. Юрий Золотко дослужился до старшего лейтенанта полиции Фото: сайт администрации поселка Шаля [https://shalya.ru/]

В поддержку задержанного бывшего участкового из свердловского поселка Шаля Юрия Золотко собирают подписи. Этим занимается его супруга Кристина. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Я собираю подписи, чтобы попытаться добиться изменить [в суде] меру пресечения, которую выберут Юре. Подписи собираю в Шале и Колпаковке, где родился Юра. Уже собрала 20 подписей», — поделилась Кристина Золотко. И добавила, что у шалинского суда, в котором 14 января пройдет судебный процесс по делу бывшего участкового, хотят собраться неравнодушные граждане. О Золотко стало известно в конце 2023 года, когда он рассказал СМИ о трех трупах, спрятанных в могиле в Шале. По этому поводу он написал заявление в Следственный комитет. 12 января за Золотко приехали люди с автоматами. Юрий оказался в полиции. Оказалось, что против бывшего участкового возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Супруга считает, что это связано с тремя эпизодами, в которых Юрий ударил троих мужчин, ранее судимых. По ее словам, во всех случаях Золотко оборонялся. В СК по Свердловской области не комментируют историю.