Пермяк, которому требовалось переливание крови после пожара, рассказал о ЧП

14 января 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел из-за утечки газа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми, которому требовалось переливание крови после взрыва газового баллона в ангаре, удивился тому, что выжил. Он поблагодарил доноров за помощь. Пожар произошел 9 декабря 2023 года. «В тот день зашел в бокс, где работал механиком. Оказалось, что была утечка газа, я ее исправил, но бокс уже был заполнен газом. Пока я относил инструмент, произошел мощный взрыв. Как выжил — непонятно. Благодарю всех, кто помог собрать для меня кровь и не прошел мимо», — рассказал Павел изданию 59.RU. Пожар в ангаре произошел 9 декабря, во время него пострадали два человека. Позже стало известно, что произошла утечка газа. Одному из пострадавших требовалось переливание крови.

Житель Перми, которому требовалось переливание крови после взрыва газового баллона в ангаре, удивился тому, что выжил. Он поблагодарил доноров за помощь. Пожар произошел 9 декабря 2023 года. «В тот день зашел в бокс, где работал механиком. Оказалось, что была утечка газа, я ее исправил, но бокс уже был заполнен газом. Пока я относил инструмент, произошел мощный взрыв. Как выжил — непонятно. Благодарю всех, кто помог собрать для меня кровь и не прошел мимо», — рассказал Павел изданию 59.RU. Пожар в ангаре произошел 9 декабря, во время него пострадали два человека. Позже стало известно, что произошла утечка газа. Одному из пострадавших требовалось переливание крови.