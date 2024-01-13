13 января 2024
12 января 2024

Пермяк, которому требовалось переливание крови после пожара, рассказал о ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, газ, пропан, газовый баллон, баллон с газом, балллон
Взрыв произошел из-за утечки газа Фото:

Житель Перми, которому требовалось переливание крови после взрыва газового баллона в ангаре, удивился тому, что выжил. Он поблагодарил доноров за помощь. Пожар произошел 9 декабря 2023 года.

«В тот день зашел в бокс, где работал механиком. Оказалось, что была утечка газа, я ее исправил, но бокс уже был заполнен газом. Пока я относил инструмент, произошел мощный взрыв. Как выжил — непонятно. Благодарю всех, кто помог собрать для меня кровь и не прошел мимо», — рассказал Павел изданию 59.RU.

Пожар в ангаре произошел 9 декабря, во время него пострадали два человека. Позже стало известно, что произошла утечка газа. Одному из пострадавших требовалось переливание крови.

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Житель Перми, которому требовалось переливание крови после взрыва газового баллона в ангаре, удивился тому, что выжил. Он поблагодарил доноров за помощь. Пожар произошел 9 декабря 2023 года. «В тот день зашел в бокс, где работал механиком. Оказалось, что была утечка газа, я ее исправил, но бокс уже был заполнен газом. Пока я относил инструмент, произошел мощный взрыв. Как выжил — непонятно. Благодарю всех, кто помог собрать для меня кровь и не прошел мимо», — рассказал Павел изданию 59.RU. Пожар в ангаре произошел 9 декабря, во время него пострадали два человека. Позже стало известно, что произошла утечка газа. Одному из пострадавших требовалось переливание крови.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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