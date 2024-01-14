14 января 2024
13 января 2024

Челябинка проиграла более миллиона рублей на мошенническом тотализаторе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, пиратство
Женщина попалась на уловку мошенников Фото:

В Кусинском районе Челябинской области местная жительница перевела мошенникам более 1 млн рублей. Под видом спортивного тотализатора злоумышленники ввели ее в заблуждение, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Женщине сообщили, что для получения выигрыша ей необходимо заплатить налог, который превысил сумму выигрыша. Потерпевшая была уверена, что эти деньги ей вернутся, и поэтому оформила несколько кредитов в различных банках. В итоге женщина потеряла более 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что мошенники действовали в несколько этапов. Сначала они связались с потерпевшей в социальных сетях, убедили ее сделать первую ставку. Затем они сообщили ей о выигрыше, который она сможет забрать лишь заплатив налог. После обчистили попавшуюся на крючок женщину.

«Сотрудники полиции напоминают о необходимости внимательно изучать официальную информацию о брокере либо о компании, куда гражданин планирует вложить деньги. Следует помнить, что для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли. Прежде чем вкладывать денежные средства необходимо хорошо подумать, ведь „бесплатный сыр бывает только в мышеловке“», — подытожили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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В Кусинском районе Челябинской области местная жительница перевела мошенникам более 1 млн рублей. Под видом спортивного тотализатора злоумышленники ввели ее в заблуждение, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщине сообщили, что для получения выигрыша ей необходимо заплатить налог, который превысил сумму выигрыша. Потерпевшая была уверена, что эти деньги ей вернутся, и поэтому оформила несколько кредитов в различных банках. В итоге женщина потеряла более 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что мошенники действовали в несколько этапов. Сначала они связались с потерпевшей в социальных сетях, убедили ее сделать первую ставку. Затем они сообщили ей о выигрыше, который она сможет забрать лишь заплатив налог. После обчистили попавшуюся на крючок женщину. «Сотрудники полиции напоминают о необходимости внимательно изучать официальную информацию о брокере либо о компании, куда гражданин планирует вложить деньги. Следует помнить, что для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли. Прежде чем вкладывать денежные средства необходимо хорошо подумать, ведь „бесплатный сыр бывает только в мышеловке“», — подытожили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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