Челябинка проиграла более миллиона рублей на мошенническом тотализаторе

Женщина попалась на уловку мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кусинском районе Челябинской области местная жительница перевела мошенникам более 1 млн рублей. Под видом спортивного тотализатора злоумышленники ввели ее в заблуждение, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Женщине сообщили, что для получения выигрыша ей необходимо заплатить налог, который превысил сумму выигрыша. Потерпевшая была уверена, что эти деньги ей вернутся, и поэтому оформила несколько кредитов в различных банках. В итоге женщина потеряла более 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что мошенники действовали в несколько этапов. Сначала они связались с потерпевшей в социальных сетях, убедили ее сделать первую ставку. Затем они сообщили ей о выигрыше, который она сможет забрать лишь заплатив налог. После обчистили попавшуюся на крючок женщину.

«Сотрудники полиции напоминают о необходимости внимательно изучать официальную информацию о брокере либо о компании, куда гражданин планирует вложить деньги. Следует помнить, что для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли. Прежде чем вкладывать денежные средства необходимо хорошо подумать, ведь „бесплатный сыр бывает только в мышеловке“», — подытожили в пресс-службе ГУ МВД по региону.