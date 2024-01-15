Создатель алкогольного бальзама из Германии отказался от суда с компанией «К&Б»

У немецкого производителя исчезли претензии к компании сети «Красное и белое» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Изготовитель алкогольного бальзама из Германии «МАСТ-ЕГЕРМАЙСТЕР СЕ» отказался от суда с компанией «Альфа-М», входящей в холдинг «Красное и белое». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, отказ принят судом.

«Принять отказ от исковых требований к ООО „Альфа-М“. В указанной части производство по делу прекратить», — отметили в решении Арбитражного суда Москвы.

О причинах не сообщается. Процесс был инициирован немецкой стороной с целью защитить исключительные права. Истец счел, что в торговой сети реализуется напиток ликеро-водочного завода «Кристалл» из Калуги, близкий к немецкому бальзаму до степени смешения. Согласно сайту российского производителя, в ассортименте имеется ликер Konig Heiler. Также в сети ранее был представлен ликер Alter Heiler. Сейчас URA.RU не удалось обнаружить его на сайте продавца.

Суд компанией «МАСТ-ЕГЕРМАЙСТЕР СЕ» был проигран в декабре. Комментируя URA.RU решение, в пресс-службе немецкого производителя выразили удивление вынесенным вердиктом.

При подготовке публикации URA.RU направило запрос обеим сторонам. К моменту публикации ответы не поступили.