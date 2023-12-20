Производитель немецкой настойки удивился проигрышу в суде челябинской сети «К&Б»

Юристы производителя немецкой настойки удивились судебному решению Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Производитель настойки Jagermeister удивился проигрышу судебного процесса сети «Красное и белое» Сергея Студенникова из Челябинской области. Как URA.RU заявила руководитель отдела глобальных коммуникаций компании «Маст-Егермайстер СЕ» Анна Хайльманн, дальнейшие шаги производителя будут зависеть от полного решения суда, которое появится позже.

«Мы были удивлены, узнав, что, несмотря на показания нескольких уважаемых российских экспертов по товарным знакам, которые выступали от имени Mast-Jаgermeister, решения были вынесены не в нашу пользу. Как только у нас появится возможность ознакомиться с постановлениями, мы решим, обжаловать решение или нет», — сообщила URA.RU Хайльманн.

Собеседница URA.RU отказалась комментировать комментировать судебный процесс до того, как будут получены подробности судебного решения. Информация о вынесенном судом вердикте появилась на сайте Арбитражного суда Москвы вечером 19 декабря. Согласно данным картотеки арбитражных дел в требованиях по исключительным правам на продукцию истцу отказано. Ответчиками по делу выступали компания «Альфа-М», входящая в структуру холдинга «Красное и белое», и ликеро-водочный завод из Калуги «Кристалл».

При подготовке материалов о вынесенном судом решении URA.RU обращалось также к стороне ответчиков. Однако их комментарии в адрес информагентства не поступили.