Изготовитель немецкой настойки проиграл суд к сети «Красное и белое»

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Вывеска магазина "Красное&Белое". Екатеринбург, красное белое, алкогольный магазин
Сеть «Красное и белое» выиграла процесс у немецкого производителя Фото:

Изготовитель настойки из Германии, компания «Маст-Егермайстер СЕ», проиграла суд торговой сети «Красное и белое». Как следует из картотеки арбитражных дел, в иске немецкому производителю полностью отказано.

«Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Сеть «К&Б» в процессе была представлена компанией «Альфа-М». Вторым ответчиком выступал Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл».

Иск производителя настойки Jagermeister был подан в мае, поскольку немецкая компания посчитала, что другая сторона нарушила исключительные права на продукцию. Другие подробности по делу пока неизвестны. Полностью решение суда будет опубликовано позже.

При подготовке материала URA.RU обратилось к сторонам процесса. Ответы к моменту публикации не получены.

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Изготовитель настойки из Германии, компания «Маст-Егермайстер СЕ», проиграла суд торговой сети «Красное и белое». Как следует из картотеки арбитражных дел, в иске немецкому производителю полностью отказано. «Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы. Сеть «К&Б» в процессе была представлена компанией «Альфа-М». Вторым ответчиком выступал Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл». Иск производителя настойки Jagermeister был подан в мае, поскольку немецкая компания посчитала, что другая сторона нарушила исключительные права на продукцию. Другие подробности по делу пока неизвестны. Полностью решение суда будет опубликовано позже. При подготовке материала URA.RU обратилось к сторонам процесса. Ответы к моменту публикации не получены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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