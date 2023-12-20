Изготовитель немецкой настойки проиграл суд к сети «Красное и белое»

Сеть «Красное и белое» выиграла процесс у немецкого производителя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Изготовитель настойки из Германии, компания «Маст-Егермайстер СЕ», проиграла суд торговой сети «Красное и белое». Как следует из картотеки арбитражных дел, в иске немецкому производителю полностью отказано.

«Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Сеть «К&Б» в процессе была представлена компанией «Альфа-М». Вторым ответчиком выступал Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл».

Иск производителя настойки Jagermeister был подан в мае, поскольку немецкая компания посчитала, что другая сторона нарушила исключительные права на продукцию. Другие подробности по делу пока неизвестны. Полностью решение суда будет опубликовано позже.

При подготовке материала URA.RU обратилось к сторонам процесса. Ответы к моменту публикации не получены.