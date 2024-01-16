Политика Лавров совершил джентльменский поступок на встрече с главой МИД КНДР. Видео Лавров вручил главе МИД КНДР букет роз 16 января 2024 в 15:24 Размер текста - 17 + Лавров вручил Сон Хи букет из малиновых, желтых и розовых роз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет из роз. Он совершил такой поступок перед началом переговоров в Москве. МИД России разместил у себя в telegram-канале видео со встречей Лаврова и Сон Хи. «На видеозаписи Лавров и Цой Сон Хи обмениваются рукопожатием, после чего российский министр вручает своей визави букет из желтых, розовых и малиновых роз», — передает ТАСС. Лавров также поприветствовал гостя. Отмечается, что Цой Сон Хи находится в столице России с официальным визитом. Президента РФ Владимира Путина позднее проинформируют об итогах встречи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет из роз. Он совершил такой поступок перед началом переговоров в Москве. МИД России разместил у себя в telegram-канале видео со встречей Лаврова и Сон Хи. «На видеозаписи Лавров и Цой Сон Хи обмениваются рукопожатием, после чего российский министр вручает своей визави букет из желтых, розовых и малиновых роз», — передает ТАСС. Лавров также поприветствовал гостя. Отмечается, что Цой Сон Хи находится в столице России с официальным визитом. Президента РФ Владимира Путина позднее проинформируют об итогах встречи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям