Лавров совершил джентльменский поступок на встрече с главой МИД КНДР. Видео

Лавров вручил главе МИД КНДР букет роз
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Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров вручил Сон Хи букет из малиновых, желтых и розовых роз Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет из роз. Он совершил такой поступок перед началом переговоров в Москве. МИД России разместил у себя в telegram-канале видео со встречей Лаврова и Сон Хи.

«На видеозаписи Лавров и Цой Сон Хи обмениваются рукопожатием, после чего российский министр вручает своей визави букет из желтых, розовых и малиновых роз», — передает ТАСС. Лавров также поприветствовал гостя.

Отмечается, что Цой Сон Хи находится в столице России с официальным визитом. Президента РФ Владимира Путина позднее проинформируют об итогах встречи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет из роз. Он совершил такой поступок перед началом переговоров в Москве. МИД России разместил у себя в telegram-канале видео со встречей Лаврова и Сон Хи. «На видеозаписи Лавров и Цой Сон Хи обмениваются рукопожатием, после чего российский министр вручает своей визави букет из желтых, розовых и малиновых роз», — передает ТАСС. Лавров также поприветствовал гостя. Отмечается, что Цой Сон Хи находится в столице России с официальным визитом. Президента РФ Владимира Путина позднее проинформируют об итогах встречи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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