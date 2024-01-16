Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет из роз. Он совершил такой поступок перед началом переговоров в Москве. МИД России разместил у себя в telegram-канале видео со встречей Лаврова и Сон Хи.
«На видеозаписи Лавров и Цой Сон Хи обмениваются рукопожатием, после чего российский министр вручает своей визави букет из желтых, розовых и малиновых роз», — передает ТАСС. Лавров также поприветствовал гостя.
Отмечается, что Цой Сон Хи находится в столице России с официальным визитом. Президента РФ Владимира Путина позднее проинформируют об итогах встречи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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