Глава Минстроя не исключил снижение возраста ипотечного заемщика до 18 лет

Ирек Файзуллин считает возможным снижение возраста ипотечного заемщика
Ирек Файзуллин считает возможным снижение возраста ипотечного заемщика

Снижение минимального возраста для получения ипотеки до 18 лет считает возможным глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Об этом он рассказал на полях X Восточного экономического форума.

«Да, почему нет? Если даже в 18 лет человек, например, в состоянии купить себе квартиру», — отметил Файзуллин, отвечая на вопрос ТАСС о минимальном возрасте ипотечных заемщиков. Министр подчеркнул, что ведомство изучает возможность расширения доступа к жилищным кредитам для молодых людей, однако конкретные детали пока не раскрыл.

Кроме того, Минстрой работает над введением дополнительных мер поддержки ипотеки в отдельных регионах России. «В целом мы сейчас отрабатываем вопросы кластеризации регионов, где будут обеспечены дополнительные меры поддержки. Я думаю, что в ближайшее время вы о них узнаете», — сообщил Файзуллин. По его словам, новые инициативы направлены на повышение доступности жилья в регионах с учетом их специфики.

