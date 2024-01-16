Происшествия В Нижнем Новгороде из-за порыва трубы с кипятком пострадали 16 человек. Видео 16 января 2024 в 15:32 Размер текста - 17 + В Нижнем Новгороде прорвало трубу с горячей водой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Новгороде в доме прорвало трубы с горячей водой. В связи с этим 16 человек пострадало, у них отмечаются ожоги. Кроме того, в больницы продолжают поступать люди с ожогами разной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Предварительное число пострадавших из-за порыва кипятка в центре Нижнего выросло до 16 человек», — пишет канал. Уточняется, что среди пострадавших есть два ребенка. Кроме того, в больницы продолжают поступать люди. У них отмечаются ожоги рук и ног первой и второй степени. Все они провалились в снег, под которым находилась горячая вода. Помимо прочего, без тепла из-за аварии остались 20 домов и свыше трех тысяч жителей. До 16:00 коммунальщики обещают все починить. В Нижнем Новгороде в доме прорвало трубы с горячей водой. В связи с этим 16 человек пострадало, у них отмечаются ожоги. Кроме того, в больницы продолжают поступать люди с ожогами разной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Предварительное число пострадавших из-за порыва кипятка в центре Нижнего выросло до 16 человек», — пишет канал. Уточняется, что среди пострадавших есть два ребенка. Кроме того, в больницы продолжают поступать люди. У них отмечаются ожоги рук и ног первой и второй степени. Все они провалились в снег, под которым находилась горячая вода. Помимо прочего, без тепла из-за аварии остались 20 домов и свыше трех тысяч жителей. До 16:00 коммунальщики обещают все починить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям