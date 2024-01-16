Мошенники назвали непорядочной пенсионерку из Златоуста, отдавшую им 489 тысяч

Мошенники обвинили в обмане свою жертву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телефонные мошенники на полмиллиона рублей обманули пенсионерку из Златоуста (Челябинская область), а затем назвали ее непорядочной. Посчитали, что она должна им еще, сообщили 16 января в пресс-службе областного главка МВД.

«Мошенники написали 72-летней пенсионерке из Златоуста, что она их обманула, перечислив на 30 тысяч рублей меньше обсуждаемой ими суммы. Это произошло после того, как жертва перевела на их счет 489 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Женщине в мессенджере позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что некто пытается по доверенности снять деньги с ее счета. Затем позвонил второй, назвавшийся представителем силового ведомства. Он также подтвердил попытку мошенничества, которое необходимо предотвратить и задержать виновного.

Далее злоумышленники по очереди звонили пожилой женщине и диктовали план действий. Женщина по их указанию проехала в банк, сняла со своего счета все имеющиеся средства, приехала к банкомату, где тремя суммами перевела 489 тысяч рублей на «безопасный счет». В заключение мужчины сообщили пенсионерке о том, что она их обманула на 30 тысяч рублей, перечислив не всю сумму, и назвали ее действия непорядочными.

По данному факту в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личностей звонивших и привлечению их к уголовной ответственности.