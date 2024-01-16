Главные заявления Путина по Украине на встрече с главами муниципалитетов

Путин: для Украины является неожиданностью рост потенциала ВС РФ

16 января 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

По словам Путина, экономика страны укрепляется, что является неожиданностью для Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России сделал ряд заявлений по Украине. В частности, российский глава заявил, что инициатива на фронте находится в руках армии России и рост потенциала ВС РФ — это неожиданность для Киева. URA.RU приводит главные заявления Путина. Для противника является неожиданностью то, что Россия укрепляет экономику, сельское хозяйство и промышленность. По словам Путина, также происходит рост потенциала ВС РФ, а общество все больше становится сплоченным.

Помимо прочего, если бы Украина согласилась на мирные переговоры, то спецоперация закончилась бы еще полтора года назад. Как заявил президент России, такое поведение подчеркивает несамостоятельность киевских властей.

Инициатива на фронте полностью находится в руках российской армии, передает глава РФ. При этом контрнаступление Киева провалилось. В случае, если Украине не пойдет на переговоры, подобная ситуация будет продолжаться. Это нанесет украинской государственности невосполнимый удар. При этом ответственность ляжет на нынешнюю власть в стране.

По словам Владимира Путина, армия Украины своими ударами по мирным городам России пытается отвлечь внимание от полного провала в конфликте. Он также добавил, что ВСУ ведут себя как варвары. Он наносят удары из систем залпового огня по мирным российским гражданам.

Атаки украинской армии по обычным россиянам не имеют никакого военного смысла, заявил Путин. По его мнению, таким образом Киев показывает западным спонсорам якобы свою способность отвечать на действия РФ. Кроме того, он добавил, что украинским жителям запудрили мозги, ведь никто не покушался на их «самостийность».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России сделал ряд заявлений по Украине. В частности, российский глава заявил, что инициатива на фронте находится в руках армии России и рост потенциала ВС РФ — это неожиданность для Киева. URA.RU приводит главные заявления Путина.