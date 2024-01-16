Женщину не могут найти с августа 2023 года
Свердловские волонтеры ищут пропавшую 45-летнюю Наталью Лежневу. О местоположении женщины ничего не известно с 15 августа, передает региональный отряд «ЛизаАлерт».
«Пропала Наталья Лежнева, 45 лет, город Екатеринбург. С 15 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно», — написано на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Информации об ее исчезновении немного, никто не знает, куда она ушла и во что была одета в день пропажи. Особые приметы женщины: русые волосы, зеленые глаза, худощавое телосложение.
Волонтерам поискового отряда требуется помощь добровольцев
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