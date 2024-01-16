16 января 2024

Волонтеры разыскивают пропавшую полгода назад жительницу Екатеринбурга. Фото

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Женщину не могут найти с августа 2023 года Фото:

Свердловские волонтеры ищут пропавшую 45-летнюю Наталью Лежневу. О местоположении женщины ничего не известно с 15 августа, передает региональный отряд «ЛизаАлерт».

«Пропала Наталья Лежнева, 45 лет, город Екатеринбург. С 15 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно», — написано на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Информации об ее исчезновении немного, никто не знает, куда она ушла и во что была одета в день пропажи. Особые приметы женщины: русые волосы, зеленые глаза, худощавое телосложение.

Волонтерам поискового отряда требуется помощь добровольцев
Волонтерам поискового отряда требуется помощь добровольцев
Фото:

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Свердловские волонтеры ищут пропавшую 45-летнюю Наталью Лежневу. О местоположении женщины ничего не известно с 15 августа, передает региональный отряд «ЛизаАлерт». «Пропала Наталья Лежнева, 45 лет, город Екатеринбург. С 15 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно», — написано на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Информации об ее исчезновении немного, никто не знает, куда она ушла и во что была одета в день пропажи. Особые приметы женщины: русые волосы, зеленые глаза, худощавое телосложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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