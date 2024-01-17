Губернатор ХМАО готовит переговоры с бизнес-элитами перед выборами президента. Инсайд

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет серию встреч с топ-менеджерами крупных компаний Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в турне по региону для переговоров с бизнес-элитами перед выборами президента РФ. Она собирается встретиться с топ-менеджерами крупных предприятий для мобилизации трудовых коллективов на избирательные участки.

«Встречи с главами нефтяных и газовых корпораций помогли повысить явку на осенних выборах губернатора Тюменской области в ХМАО. Но президентская кампания еще ответственнее. Поэтому Комарова лично контролирует ключевые этапы», — рассказал инсайдер.

В департаменте внутренней политики Югры журналисту подтвердили, что в графике губернатора такие встречи запланированы. «В рамках рабочих поездок пройдут встречи и совещания, в том числе с руководителями организаций, в ходе которых будут обсуждаться вопросы текущей общественно-политической и экономической повестки», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор лично отправится с поквартирным обходом перед выборами президента. Ее будут сопровождать сотрудники УИК.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в турне по региону для переговоров с бизнес-элитами перед выборами президента РФ. Она собирается встретиться с топ-менеджерами крупных предприятий для мобилизации трудовых коллективов на избирательные участки. «Встречи с главами нефтяных и газовых корпораций помогли повысить явку на осенних выборах губернатора Тюменской области в ХМАО. Но президентская кампания еще ответственнее. Поэтому Комарова лично контролирует ключевые этапы», — рассказал инсайдер. В департаменте внутренней политики Югры журналисту подтвердили, что в графике губернатора такие встречи запланированы. «В рамках рабочих поездок пройдут встречи и совещания, в том числе с руководителями организаций, в ходе которых будут обсуждаться вопросы текущей общественно-политической и экономической повестки», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор лично отправится с поквартирным обходом перед выборами президента. Ее будут сопровождать сотрудники УИК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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