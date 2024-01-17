Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в турне по региону для переговоров с бизнес-элитами перед выборами президента РФ. Она собирается встретиться с топ-менеджерами крупных предприятий для мобилизации трудовых коллективов на избирательные участки.
«Встречи с главами нефтяных и газовых корпораций помогли повысить явку на осенних выборах губернатора Тюменской области в ХМАО. Но президентская кампания еще ответственнее. Поэтому Комарова лично контролирует ключевые этапы», — рассказал инсайдер.
В департаменте внутренней политики Югры журналисту подтвердили, что в графике губернатора такие встречи запланированы. «В рамках рабочих поездок пройдут встречи и совещания, в том числе с руководителями организаций, в ходе которых будут обсуждаться вопросы текущей общественно-политической и экономической повестки», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор лично отправится с поквартирным обходом перед выборами президента. Ее будут сопровождать сотрудники УИК.
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