Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет серию встреч с топ-менеджерами крупных компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в турне по региону для переговоров с бизнес-элитами перед выборами президента РФ. Она собирается встретиться с топ-менеджерами крупных предприятий для мобилизации трудовых коллективов на избирательные участки.

«Встречи с главами нефтяных и газовых корпораций помогли повысить явку на осенних выборах губернатора Тюменской области в ХМАО. Но президентская кампания еще ответственнее. Поэтому Комарова лично контролирует ключевые этапы», — рассказал инсайдер.

В департаменте внутренней политики Югры журналисту подтвердили, что в графике губернатора такие встречи запланированы. «В рамках рабочих поездок пройдут встречи и совещания, в том числе с руководителями организаций, в ходе которых будут обсуждаться вопросы текущей общественно-политической и экономической повестки», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор лично отправится с поквартирным обходом перед выборами президента. Ее будут сопровождать сотрудники УИК.