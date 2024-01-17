17 января 2024

В ХМАО из аптек пропали антибиотики и лекарства от ревматизма

© Служба новостей «URA.RU»
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Из аптек Югры пропали антибиотики и лекарства от ревматизма Фото:

В Югре обнаружился дефицит детских антибиотиков и препаратов для лечения ревматизма. Из-за западных санкций лекарства либо привозят в аптеки региона ограниченными партиями, либо и вовсе не закупают.

«Muksun.fm обзвонил справочные Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута и там подтвердили отсутствие [антибиотиков] „Панцефа“ и „Супракса“. Их нет ни в одной аптеке ХМАО, а также на складах. <…> „Зиннат“ найти можно в единичных аптеках округа», — сообщает агентство Muksun.fm. По данным журналистов, к таким последствиям привело введение антироссийских санкций.

Кроме того, в ограниченных количествах на рынке медикаментов представлены лекарства для больных ревматизмом. Это препараты на основе метилпреднизолона: «Метипред» и «Медрол».

В депздраве ХМАО отрицают дефицит перечисленных лекарств. По данным ведомства, такие препараты имеются в достаточном количестве и выдаются на льготной основе тем, кто имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение. Для уточнения деталей пациентам порекомендовали обращаться к лечащему врачу.

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В Югре обнаружился дефицит детских антибиотиков и препаратов для лечения ревматизма. Из-за западных санкций лекарства либо привозят в аптеки региона ограниченными партиями, либо и вовсе не закупают. «Muksun.fm обзвонил справочные Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута и там подтвердили отсутствие [антибиотиков] „Панцефа“ и „Супракса“. Их нет ни в одной аптеке ХМАО, а также на складах. <…> „Зиннат“ найти можно в единичных аптеках округа», — сообщает агентство Muksun.fm. По данным журналистов, к таким последствиям привело введение антироссийских санкций. Кроме того, в ограниченных количествах на рынке медикаментов представлены лекарства для больных ревматизмом. Это препараты на основе метилпреднизолона: «Метипред» и «Медрол». В депздраве ХМАО отрицают дефицит перечисленных лекарств. По данным ведомства, такие препараты имеются в достаточном количестве и выдаются на льготной основе тем, кто имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение. Для уточнения деталей пациентам порекомендовали обращаться к лечащему врачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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