В ХМАО из аптек пропали антибиотики и лекарства от ревматизма

В Югре обнаружился дефицит детских антибиотиков и препаратов для лечения ревматизма. Из-за западных санкций лекарства либо привозят в аптеки региона ограниченными партиями, либо и вовсе не закупают.
«Muksun.fm обзвонил справочные Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута и там подтвердили отсутствие [антибиотиков] „Панцефа“ и „Супракса“. Их нет ни в одной аптеке ХМАО, а также на складах. <…> „Зиннат“ найти можно в единичных аптеках округа», — сообщает агентство Muksun.fm. По данным журналистов, к таким последствиям привело введение антироссийских санкций.
Кроме того, в ограниченных количествах на рынке медикаментов представлены лекарства для больных ревматизмом. Это препараты на основе метилпреднизолона: «Метипред» и «Медрол».
В депздраве ХМАО отрицают дефицит перечисленных лекарств. По данным ведомства, такие препараты имеются в достаточном количестве и выдаются на льготной основе тем, кто имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение. Для уточнения деталей пациентам порекомендовали обращаться к лечащему врачу.
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