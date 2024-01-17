Арестованные VIP-челябинцы в СИЗО создали штаб в поддержку Путина

18 января 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

В СИЗО Виталий Паутов продолжает осуществлять общественную миссию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов и мэр Троицка Александр Виноградов, находящиеся в СИЗО по обвинению в посредничестве и получении взятки, организовали в изоляторе штаб поддержки кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU 17 января рассказал адвокат Паутова — Александр Чудинов. «Паутов сидит в СИЗО №1 в одной камере с мэром Троицка Александром Виноградовым. Вместе они организовали предвыборный штаб поддержки Владимира Путина. И уже сагитировали половину изолятора. В любых условиях они ведут активную общественную работу», — сообщил URA.RU Чудинов. По словам адвоката, довод об организации штаба Паутов привел на прошедшем 18 января заседании областного суда, на котором депутат пытался оспорить решение суда о сроке своего ареста. Однако, довод не сработал. Суд оставил решение о содержании Паутова под стражей до середины марта в силе. Паутов был задержан в середине октября прошлого года по обвинению в коррупции. С того времени он находится в СИЗО. В середине декабря к нему в камеру подселили Виноградова, который, избавившись от одной «уголовки», попал под другую — его обвинили в получении взятки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. В середине декабря Путин подал в ЦИК РФ документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты. Паутов делит камеру изолятора с Александром Виноградовым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов и мэр Троицка Александр Виноградов, находящиеся в СИЗО по обвинению в посредничестве и получении взятки, организовали в изоляторе штаб поддержки кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU 17 января рассказал адвокат Паутова — Александр Чудинов. «Паутов сидит в СИЗО №1 в одной камере с мэром Троицка Александром Виноградовым. Вместе они организовали предвыборный штаб поддержки Владимира Путина. И уже сагитировали половину изолятора. В любых условиях они ведут активную общественную работу», — сообщил URA.RU Чудинов. По словам адвоката, довод об организации штаба Паутов привел на прошедшем 18 января заседании областного суда, на котором депутат пытался оспорить решение суда о сроке своего ареста. Однако, довод не сработал. Суд оставил решение о содержании Паутова под стражей до середины марта в силе. Паутов был задержан в середине октября прошлого года по обвинению в коррупции. С того времени он находится в СИЗО. В середине декабря к нему в камеру подселили Виноградова, который, избавившись от одной «уголовки», попал под другую — его обвинили в получении взятки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. В середине декабря Путин подал в ЦИК РФ документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты.