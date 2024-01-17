Арестованные VIP-челябинцы в СИЗО создали штаб в поддержку Путина

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов и мэр Троицка Александр Виноградов, находящиеся в СИЗО по обвинению в посредничестве и получении взятки, организовали в изоляторе штаб поддержки кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU 17 января рассказал адвокат Паутова — Александр Чудинов.
«Паутов сидит в СИЗО №1 в одной камере с мэром Троицка Александром Виноградовым. Вместе они организовали предвыборный штаб поддержки Владимира Путина. И уже сагитировали половину изолятора. В любых условиях они ведут активную общественную работу», — сообщил URA.RU Чудинов.
По словам адвоката, довод об организации штаба Паутов привел на прошедшем 18 января заседании областного суда, на котором депутат пытался оспорить решение суда о сроке своего ареста. Однако, довод не сработал. Суд оставил решение о содержании Паутова под стражей до середины марта в силе.
Паутов был задержан в середине октября прошлого года по обвинению в коррупции. С того времени он находится в СИЗО. В середине декабря к нему в камеру подселили Виноградова, который, избавившись от одной «уголовки», попал под другую — его обвинили в получении взятки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова.
Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. В середине декабря Путин подал в ЦИК РФ документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты.
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