17 января 2024

Арестованные VIP-челябинцы в СИЗО создали штаб в поддержку Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Паутову Виталию в суде Центрального района. Челябинск, паутов виталий
В СИЗО Виталий Паутов продолжает осуществлять общественную миссию Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов и мэр Троицка Александр Виноградов, находящиеся в СИЗО по обвинению в посредничестве и получении взятки, организовали в изоляторе штаб поддержки кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU 17 января рассказал адвокат Паутова — Александр Чудинов.

«Паутов сидит в СИЗО №1 в одной камере с мэром Троицка Александром Виноградовым. Вместе они организовали предвыборный штаб поддержки Владимира Путина. И уже сагитировали половину изолятора. В любых условиях они ведут активную общественную работу», — сообщил URA.RU Чудинов.

По словам адвоката, довод об организации штаба Паутов привел на прошедшем 18 января заседании областного суда, на котором депутат пытался оспорить решение суда о сроке своего ареста. Однако, довод не сработал. Суд оставил решение о содержании Паутова под стражей до середины марта в силе.

Паутов был задержан в середине октября прошлого года по обвинению в коррупции. С того времени он находится в СИЗО. В середине декабря к нему в камеру подселили Виноградова, который, избавившись от одной «уголовки», попал под другую — его обвинили в получении взятки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. В середине декабря Путин подал в ЦИК РФ документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты.

Мера пресечения Александру Виноградову в суде центрального района. Челябинск
Паутов делит камеру изолятора с Александром Виноградовым
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Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов и мэр Троицка Александр Виноградов, находящиеся в СИЗО по обвинению в посредничестве и получении взятки, организовали в изоляторе штаб поддержки кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU 17 января рассказал адвокат Паутова — Александр Чудинов. «Паутов сидит в СИЗО №1 в одной камере с мэром Троицка Александром Виноградовым. Вместе они организовали предвыборный штаб поддержки Владимира Путина. И уже сагитировали половину изолятора. В любых условиях они ведут активную общественную работу», — сообщил URA.RU Чудинов. По словам адвоката, довод об организации штаба Паутов привел на прошедшем 18 января заседании областного суда, на котором депутат пытался оспорить решение суда о сроке своего ареста. Однако, довод не сработал. Суд оставил решение о содержании Паутова под стражей до середины марта в силе. Паутов был задержан в середине октября прошлого года по обвинению в коррупции. С того времени он находится в СИЗО. В середине декабря к нему в камеру подселили Виноградова, который, избавившись от одной «уголовки», попал под другую — его обвинили в получении взятки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. В середине декабря Путин подал в ЦИК РФ документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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