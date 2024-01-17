Челябинский депутат Паутов, обвиняемый в передаче взяток, не смог выйти из СИЗО

18 января 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Виталий Паутов останется в СИЗО, минимум, до середины марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU 17 января в пресс-службе прокуратуры региона, областной суд оставил его под стражей до середины марта. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции, согласно которому обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 16 марта 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. URA.RU связалось с защитником Паутова, Александром Чудиновым. По его словам, его клиент выступил с речью в суде. Однако суду не хватило озвученных доводов для изменения меры пресечения. Паутов находится в СИЗО с момента задержания. За все это время он не признал вины в инкриминируемом ему преступлении. Депутата задержали в середине октября 2023 года. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, деньги предназначались для сотрудников мэрии за выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова. Сумма взяток составила 2 млн рублей. Вместе с Паутовым был задержан гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Его также обвинили в посредничестве. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила прошлый директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш. Сегодня ее судят за обман дольщиков. Также по делу о незаконном строительстве проходит бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской, которого судят по обвинению в превышении должностных полномочий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU 17 января в пресс-службе прокуратуры региона, областной суд оставил его под стражей до середины марта. «Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции, согласно которому обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 16 марта 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. URA.RU связалось с защитником Паутова, Александром Чудиновым. По его словам, его клиент выступил с речью в суде. Однако суду не хватило озвученных доводов для изменения меры пресечения. Паутов находится в СИЗО с момента задержания. За все это время он не признал вины в инкриминируемом ему преступлении. Депутата задержали в середине октября 2023 года. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток. По версии следствия, деньги предназначались для сотрудников мэрии за выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова. Сумма взяток составила 2 млн рублей. Вместе с Паутовым был задержан гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Его также обвинили в посредничестве. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила прошлый директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш. Сегодня ее судят за обман дольщиков. Также по делу о незаконном строительстве проходит бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской, которого судят по обвинению в превышении должностных полномочий.