Суд запретил трек «Гнида» пермского рэпера Scally Milano

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, музыка, культура, мероприятие, микшерный пульт, звук
В песне содержится нецензурная брань Фото:

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга к распространению в интернете песню «Гнида» рэпера из Березников (Пермский край) Scally Milano. Об этом сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Суд рассмотрел административное дело по заявлению прокурора. Иск удовлетворен. Распространение трека „Гнида“ в сети интернет запрещено», — говорится в посте.

В суде отметили, трек содержит нецензурную брань, а также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (содержит завуалированную пропаганду). Эти факторы негативно влияют развитие детей. Ранее концерты Scally Milano были отменены в Перми, Челябинске и Екатеринбурге.

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Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга к распространению в интернете песню «Гнида» рэпера из Березников (Пермский край) Scally Milano. Об этом сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. «Суд рассмотрел административное дело по заявлению прокурора. Иск удовлетворен. Распространение трека „Гнида“ в сети интернет запрещено», — говорится в посте. В суде отметили, трек содержит нецензурную брань, а также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (содержит завуалированную пропаганду). Эти факторы негативно влияют развитие детей. Ранее концерты Scally Milano были отменены в Перми, Челябинске и Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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