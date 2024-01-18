Суд запретил трек «Гнида» пермского рэпера Scally Milano

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга к распространению в интернете песню «Гнида» рэпера из Березников (Пермский край) Scally Milano. Об этом сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
«Суд рассмотрел административное дело по заявлению прокурора. Иск удовлетворен. Распространение трека „Гнида“ в сети интернет запрещено», — говорится в посте.
В суде отметили, трек содержит нецензурную брань, а также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (содержит завуалированную пропаганду). Эти факторы негативно влияют развитие детей. Ранее концерты Scally Milano были отменены в Перми, Челябинске и Екатеринбурге.
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