Челябинский губернатор Текслер встретился с министром Мантуровым

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей встречи с зампредседателя правительства, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудил итоги 2023 года и планы на 2024 год. Об этом сообщил Текслер в своем telegram-канале.
«Промышленность Челябинской области показывает высокие результаты. Статистика по итогам года еще не вышла, но ожидаем, что индекс промышленного производства в регионе вырос за год на 10%. В обрабатывающих производствах рост еще выше — 12%. Все показатели выше среднероссийских», — уточнил Текслер.
Глава региона добавил, что предприятия области полностью адаптировались к давлению санкций и выпускают импортоопережающую продукцию. По его словам, регион успешно выполнил сложные задачи благодаря решениям президента и поддержке федерального правительства. Отметил Текслер и ключевые инвестпроекты, которые успешно реализуются. Это производство роботов для промышленности, которое находится в активной фазе создания.
«Обсудили и выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса. И по срокам, и по объемам он выполняется полностью, с высоким качеством. Выполняем все задачи, которые ставит перед нами наша страна», — добавил губернатор.
Ранее Мантуров включил автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) в число флагманских в автомобильной отрасли страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
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