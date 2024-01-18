Челябинский губернатор Текслер встретился с министром Мантуровым

Алексей Текслер обсудил с министром промышленности итоги 2023 года и планы на 2024 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей встречи с зампредседателя правительства, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудил итоги 2023 года и планы на 2024 год. Об этом сообщил Текслер в своем telegram-канале.

«Промышленность Челябинской области показывает высокие результаты. Статистика по итогам года еще не вышла, но ожидаем, что индекс промышленного производства в регионе вырос за год на 10%. В обрабатывающих производствах рост еще выше — 12%. Все показатели выше среднероссийских», — уточнил Текслер.

Глава региона добавил, что предприятия области полностью адаптировались к давлению санкций и выпускают импортоопережающую продукцию. По его словам, регион успешно выполнил сложные задачи благодаря решениям президента и поддержке федерального правительства. Отметил Текслер и ключевые инвестпроекты, которые успешно реализуются. Это производство роботов для промышленности, которое находится в активной фазе создания.

«Обсудили и выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса. И по срокам, и по объемам он выполняется полностью, с высоким качеством. Выполняем все задачи, которые ставит перед нами наша страна», — добавил губернатор.

Ранее Мантуров включил автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) в число флагманских в автомобильной отрасли страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.