18 января 2024

В Челябинской области обнародовали количество пропавших в 2023 году жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, поисковый отряд прорыв, поиск пропавших детей
Поиски пропавших не всегда заканчиваются успехом Фото:

В Челябинской области в 2023 году в поиск объявляли 312 жителей региона. Почти каждый 12-й пропавший человек впоследствии был найден мертвым. Об этом заявили в информационном центре регионального отделения «Легион-Спас».

«В 2023 году в наш отряд поступило 312 заявок на поиск. Из них пропавшими числилось 69 детей, 65 пожилых людей и 157 взрослых (до 60 лет)», — сообщает «Легион-Спас» на своей странице в социально сети в «ВКонтакте».

Волонтеры отряда из 312 пропавших сумели отыскать 157 человек. Из общего количества пропавших 28 человек были найдены погибшими. Дела остальных 208 пропавших были переданы в розыск.

На данный момент поисковики седьмые сутки разыскивают пропавшую в Челябинске 17-летнюю девушку. С 12 января она ушла из дома №43 по улице Мира и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

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В Челябинской области в 2023 году в поиск объявляли 312 жителей региона. Почти каждый 12-й пропавший человек впоследствии был найден мертвым. Об этом заявили в информационном центре регионального отделения «Легион-Спас». «В 2023 году в наш отряд поступило 312 заявок на поиск. Из них пропавшими числилось 69 детей, 65 пожилых людей и 157 взрослых (до 60 лет)», — сообщает «Легион-Спас» на своей странице в социально сети в «ВКонтакте». Волонтеры отряда из 312 пропавших сумели отыскать 157 человек. Из общего количества пропавших 28 человек были найдены погибшими. Дела остальных 208 пропавших были переданы в розыск. На данный момент поисковики седьмые сутки разыскивают пропавшую в Челябинске 17-летнюю девушку. С 12 января она ушла из дома №43 по улице Мира и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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