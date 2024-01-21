В свердловских аптеках начали требовать рецепт на популярный препарат от кашля

В свердловских аптеках начали требовать рецепт на немецкий препарат «Амбробене»

22 января 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

В свердловских аптеках не продают раствор «Амбробене» для инъекций без рецепта Фото: Анна Майорова © URA.RU В свердловских аптеках фармацевты начали требовать с покупателей рецепт на препарат от кашля «Амбробене». В данном случае речь идет о растворе для внутривенного введения. Раньше некоторые пациенты не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Амбробене“ помог мне справиться с проблемами дыхательной системы, которые мучили меня несколько лет. Я страдала от хронического бронхита и астмы. Купила раствор, сходила в больницу, где мне его прокапали. Спустя буквально 2-3 дня появились первые положительные результаты. Например, я почувствовала облегчение дыхания, также уменьшилось количество кашля. Недавно заболела и по знакомой схеме решила купить раствор для инъекций, но мне его не продали без рецепта. Если честно, то я была удивлена, ибо раньше не запрашивали рецепт», — поделилась екатеринбурженка Наталья. По словам другого собеседника агентства, запрашивать рецепт на «Амбробене» начали несколько месяцев назад. «Я всегда хожу в аптеку у дома. Фармацевты меня знают уже как родную. Никогда проблем не было с покупкой препаратов, даже рецептурных. Раньше я всегда таскала рецепты с собой, но потом уже перестала, ибо из года в год покупаю одно и то же как для себя, так и для родителей. А пару месяцев назад мне не продали раствор „Амбробене“ из-за отсутствия рецепта. Я была немного удивлена, но понимаю, что есть закон и его надо соблюдать. С тех пор снова начала таскать рецепты с собой», — отметила жительница Березовского Екатерина. Препарат «Амбробене» содержит действующее вещество амброксол. Оно является отхаркивающим муколитическим средством, которое оказывает секретолитическое действие, повышая образование и отхождение мокроты. При парентеральном (внутривенном) введении «Амброксол» быстро проникает в ткани. Препарат «Амбробене» применяется для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей. «Амбробене» в растворе для инъекций отпускается по рецепту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловских аптеках фармацевты начали требовать с покупателей рецепт на препарат от кашля «Амбробене». В данном случае речь идет о растворе для внутривенного введения. Раньше некоторые пациенты не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Амбробене“ помог мне справиться с проблемами дыхательной системы, которые мучили меня несколько лет. Я страдала от хронического бронхита и астмы. Купила раствор, сходила в больницу, где мне его прокапали. Спустя буквально 2-3 дня появились первые положительные результаты. Например, я почувствовала облегчение дыхания, также уменьшилось количество кашля. Недавно заболела и по знакомой схеме решила купить раствор для инъекций, но мне его не продали без рецепта. Если честно, то я была удивлена, ибо раньше не запрашивали рецепт», — поделилась екатеринбурженка Наталья. По словам другого собеседника агентства, запрашивать рецепт на «Амбробене» начали несколько месяцев назад. «Я всегда хожу в аптеку у дома. Фармацевты меня знают уже как родную. Никогда проблем не было с покупкой препаратов, даже рецептурных. Раньше я всегда таскала рецепты с собой, но потом уже перестала, ибо из года в год покупаю одно и то же как для себя, так и для родителей. А пару месяцев назад мне не продали раствор „Амбробене“ из-за отсутствия рецепта. Я была немного удивлена, но понимаю, что есть закон и его надо соблюдать. С тех пор снова начала таскать рецепты с собой», — отметила жительница Березовского Екатерина. Препарат «Амбробене» содержит действующее вещество амброксол. Оно является отхаркивающим муколитическим средством, которое оказывает секретолитическое действие, повышая образование и отхождение мокроты. При парентеральном (внутривенном) введении «Амброксол» быстро проникает в ткани. Препарат «Амбробене» применяется для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей. «Амбробене» в растворе для инъекций отпускается по рецепту.