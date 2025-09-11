Одну из крупнейших в РФ арену для киберспорта открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли первую в области профессиональную и крупнейшую площадку для киберспорта «Маяк Арена». Участвовать в турнирах и тренироваться здесь будут до 200 человек, рассказал врио губернатора Денис Паслер.
«Это крупнейшая арена в стране за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Площадь „Маяк Арены“ составляет три тысячи квадратных метров, а вместимость — до 200 человек», — написал Паслер в своем telegram-канале. Для зрителей оборудовали зал на 150 человек с огромным экраном.
Старт соревнованиям среди школьников Екатеринбурга дали 11 сентября. Первые крупные соревнования пройдут в конце октября в рамках «Форума будущего» на новой площадке.
