Одну из крупнейших в РФ арену для киберспорта открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли профессиональную площадку для киберспорта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые крупные турниры проведут в конце октября
Первые крупные турниры проведут в конце октября Фото:

В Екатеринбурге открыли первую в области профессиональную и крупнейшую площадку для киберспорта «Маяк Арена». Участвовать в турнирах и тренироваться здесь будут до 200 человек, рассказал врио губернатора Денис Паслер.

«Это крупнейшая арена в стране за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Площадь „Маяк Арены“ составляет три тысячи квадратных метров, а вместимость — до 200 человек», — написал Паслер в своем telegram-канале. Для зрителей оборудовали зал на 150 человек с огромным экраном.

Старт соревнованиям среди школьников Екатеринбурга дали 11 сентября. Первые крупные соревнования пройдут в конце октября в рамках «Форума будущего» на новой площадке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге открыли первую в области профессиональную и крупнейшую площадку для киберспорта «Маяк Арена». Участвовать в турнирах и тренироваться здесь будут до 200 человек, рассказал врио губернатора Денис Паслер. «Это крупнейшая арена в стране за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Площадь „Маяк Арены“ составляет три тысячи квадратных метров, а вместимость — до 200 человек», — написал Паслер в своем telegram-канале. Для зрителей оборудовали зал на 150 человек с огромным экраном. Старт соревнованиям среди школьников Екатеринбурга дали 11 сентября. Первые крупные соревнования пройдут в конце октября в рамках «Форума будущего» на новой площадке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...