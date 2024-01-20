20 января 2024
19 января 2024

МЧС предупредило челябинцев об ураганном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеходный переход, пешеход, буран, метель, погода, непогода, городской пейзаж, снегопад, климат, знак перехода
В МЧС продлили предупреждение о штормовом ветре в Челябинске Фото:

В Челябинской области 21 января прогнозируется ураганный ветер, скорость которого местами может достигать 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

«По информации метеорологов, 21 января погоду на территории Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Ветер 6-11 м/с, местами с порывами до 16 м/с», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Днем потеплеет до минус десяти градусов, в горах — до нуля градусов.

Предупреждение о резком ухудшении погоды в Челябинской области пришло накануне, 20 января. По сообщению регионального ГУ МЧС России, в области прогнозировались метели, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду. В горах днем потеплело до плюс одного градуса.

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В Челябинской области 21 января прогнозируется ураганный ветер, скорость которого местами может достигать 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. «По информации метеорологов, 21 января погоду на территории Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Ветер 6-11 м/с, местами с порывами до 16 м/с», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Днем потеплеет до минус десяти градусов, в горах — до нуля градусов. Предупреждение о резком ухудшении погоды в Челябинской области пришло накануне, 20 января. По сообщению регионального ГУ МЧС России, в области прогнозировались метели, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду. В горах днем потеплело до плюс одного градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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