МЧС предупредило челябинцев об ураганном ветре

В Челябинской области 21 января прогнозируется ураганный ветер, скорость которого местами может достигать 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
«По информации метеорологов, 21 января погоду на территории Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Ветер 6-11 м/с, местами с порывами до 16 м/с», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Днем потеплеет до минус десяти градусов, в горах — до нуля градусов.
Предупреждение о резком ухудшении погоды в Челябинской области пришло накануне, 20 января. По сообщению регионального ГУ МЧС России, в области прогнозировались метели, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду. В горах днем потеплело до плюс одного градуса.
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