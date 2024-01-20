МЧС предупредило челябинцев об ураганном ветре

21 января 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

В МЧС продлили предупреждение о штормовом ветре в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 21 января прогнозируется ураганный ветер, скорость которого местами может достигать 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. «По информации метеорологов, 21 января погоду на территории Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Ветер 6-11 м/с, местами с порывами до 16 м/с», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Днем потеплеет до минус десяти градусов, в горах — до нуля градусов. Предупреждение о резком ухудшении погоды в Челябинской области пришло накануне, 20 января. По сообщению регионального ГУ МЧС России, в области прогнозировались метели, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду. В горах днем потеплело до плюс одного градуса.

В Челябинской области 21 января прогнозируется ураганный ветер, скорость которого местами может достигать 16 метров в секунду. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. «По информации метеорологов, 21 января погоду на территории Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Ветер 6-11 м/с, местами с порывами до 16 м/с», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Днем потеплеет до минус десяти градусов, в горах — до нуля градусов. Предупреждение о резком ухудшении погоды в Челябинской области пришло накануне, 20 января. По сообщению регионального ГУ МЧС России, в области прогнозировались метели, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду. В горах днем потеплело до плюс одного градуса.