19 января 2024

В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пурга. Челябинск, елка, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, площадь революции, пурга
Днем в Челябинске потеплеет до минус четырех градусов Фото:

В Челябинской области 20 января резко испортится погода. Прогнозируются метели, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«По информации метеорологов, 20 января погоду на территории Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. В отдельных районах слабые метели, мокрый снег», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Прогнозируется ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до минус четырех градусов, в горах возможно потепление до плюс одного градуса.

Погода в Челябинске в феврале 2024 года будет выше нормы на один-два градуса, сообщили в Росгидромет. Месяц ожидается ветреным и теплым. Небольшое потепление придет в регион после 19 января.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 20 января резко испортится погода. Прогнозируются метели, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По информации метеорологов, 20 января погоду на территории Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. В отдельных районах слабые метели, мокрый снег», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Прогнозируется ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до минус четырех градусов, в горах возможно потепление до плюс одного градуса. Погода в Челябинске в феврале 2024 года будет выше нормы на один-два градуса, сообщили в Росгидромет. Месяц ожидается ветреным и теплым. Небольшое потепление придет в регион после 19 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...