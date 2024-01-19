В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области

В Челябинской области 20 января резко испортится погода. Прогнозируются метели, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«По информации метеорологов, 20 января погоду на территории Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. В отдельных районах слабые метели, мокрый снег», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Прогнозируется ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до минус четырех градусов, в горах возможно потепление до плюс одного градуса.
Погода в Челябинске в феврале 2024 года будет выше нормы на один-два градуса, сообщили в Росгидромет. Месяц ожидается ветреным и теплым. Небольшое потепление придет в регион после 19 января.
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