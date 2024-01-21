21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

Губернатор ХМАО выразила соболезнования близким погибших в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
Губернатор ХМАО выразила соболезнования семьям погибших под обстрелом в ДНР Фото:
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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким погибших под обстрелом в Кировском районе Донецка. Публикации о дне траура в ДНР размещены в официальном telegram-канале главы ХМАО и на ее странице в социальной сети «Вконтакте».

«В Донецкой Народной Республике сегодня объявлен день траура. Вооруженные силы Украины продолжают совершать жестокие террористические акты, вчера под обстрел попал Кировский район Донецка. Бесчеловечно. <…> Вместе с югорчанами выражаю соболезнование родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написала Комарова.

Губернатор Югры отметила, что бойцы из ХМАО выполняют боевые задачи СВО на территории ДНР. «Мы вместе. Победа за нами», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU писало об обстреле Донецка. Власти сообщили о гибели 28 человек, более 30 получили ранения.

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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким погибших под обстрелом в Кировском районе Донецка. Публикации о дне траура в ДНР размещены в официальном telegram-канале главы ХМАО и на ее странице в социальной сети «Вконтакте». «В Донецкой Народной Республике сегодня объявлен день траура. Вооруженные силы Украины продолжают совершать жестокие террористические акты, вчера под обстрел попал Кировский район Донецка. Бесчеловечно. <…> Вместе с югорчанами выражаю соболезнование родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написала Комарова. Губернатор Югры отметила, что бойцы из ХМАО выполняют боевые задачи СВО на территории ДНР. «Мы вместе. Победа за нами», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало об обстреле Донецка. Власти сообщили о гибели 28 человек, более 30 получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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