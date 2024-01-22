В ХМАО почти на 10% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

ХМАО занял 26 строчку в рейтинге регионов по уровню преступности
Количество тяжких и особо тяжких преступлений в ХМАО увеличилось на 9,3%. Такие результаты приводятся в рейтинге РИА Новости.
«Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей: 39. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году, по сравнению с 2022 годом: 9,3%», — написано в рейтинге.
При этом совокупное изменение всех преступлений равно 3,2%. ХМАО занял 26 строчку в рейтинге регионов по уровню преступности.
Прокуратура назвала самые криминальные города и районы ХМАО. В топе оказались Нижневартовск, Советский, Нефтеюганский и Октябрьский районы.
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