В ХМАО почти на 10% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

23 января 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

ХМАО занял 26 строчку в рейтинге регионов по уровню преступности Фото: Анна Майорова © URA.RU Количество тяжких и особо тяжких преступлений в ХМАО увеличилось на 9,3%. Такие результаты приводятся в рейтинге РИА Новости. «Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей: 39. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году, по сравнению с 2022 годом: 9,3%», — написано в рейтинге. При этом совокупное изменение всех преступлений равно 3,2%. ХМАО занял 26 строчку в рейтинге регионов по уровню преступности. Прокуратура назвала самые криминальные города и районы ХМАО. В топе оказались Нижневартовск, Советский, Нефтеюганский и Октябрьский районы.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в ХМАО увеличилось на 9,3%. Такие результаты приводятся в рейтинге РИА Новости. «Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей: 39. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году, по сравнению с 2022 годом: 9,3%», — написано в рейтинге. При этом совокупное изменение всех преступлений равно 3,2%. ХМАО занял 26 строчку в рейтинге регионов по уровню преступности. Прокуратура назвала самые криминальные города и районы ХМАО. В топе оказались Нижневартовск, Советский, Нефтеюганский и Октябрьский районы.