22 января 2024
21 января 2024

В ХМАО почти на 10% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО занял 26 строчку в рейтинге регионов по уровню преступности Фото:

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в ХМАО увеличилось на 9,3%. Такие результаты приводятся в рейтинге РИА Новости.

«Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей: 39. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году, по сравнению с 2022 годом: 9,3%», — написано в рейтинге.

При этом совокупное изменение всех преступлений равно 3,2%. ХМАО занял 26 строчку в рейтинге регионов по уровню преступности.

Прокуратура назвала самые криминальные города и районы ХМАО. В топе оказались Нижневартовск, Советский, Нефтеюганский и Октябрьский районы.

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Количество тяжких и особо тяжких преступлений в ХМАО увеличилось на 9,3%. Такие результаты приводятся в рейтинге РИА Новости. «Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей: 39. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в 2023 году, по сравнению с 2022 годом: 9,3%», — написано в рейтинге. При этом совокупное изменение всех преступлений равно 3,2%. ХМАО занял 26 строчку в рейтинге регионов по уровню преступности. Прокуратура назвала самые криминальные города и районы ХМАО. В топе оказались Нижневартовск, Советский, Нефтеюганский и Октябрьский районы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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