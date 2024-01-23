В Челябинскую и Курганскую области не пустили 40 тонн импортных овощей и фруктов

В Челябинскую и Курганскую области с начала года не пропустили почти 40 тонн импортных овощей и фруктов. Причиной стали нарушения требований надзора, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по регионам.
«Всего с начала года возвращено четыре партии продукции растительного происхождения. Общий объем овощей и фруктов, возвращенных в страну отправителя, составил 39,8 тонны. Груз не соответствовал требованиям фитосанитарного законодательства», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
С начала года в регионы пропустили 1130,7 тонны импортных фруктов и овощей, соответствующих нормам. Товар поступал из Узбекистана, Туркменистана, Китая, Ирана, Грузии, Казахстана и Киргизии.
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