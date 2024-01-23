В Челябинскую и Курганскую области не пустили 40 тонн импортных овощей и фруктов

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Экскурсия на комбинат школьного питания. Сургут, овощи, склад
С начала года в регионы не пропустили четыре партии сомнительных овощей и фруктов Фото:

В Челябинскую и Курганскую области с начала года не пропустили почти 40 тонн импортных овощей и фруктов. Причиной стали нарушения требований надзора, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по регионам.

«Всего с начала года возвращено четыре партии продукции растительного происхождения. Общий объем овощей и фруктов, возвращенных в страну отправителя, составил 39,8 тонны. Груз не соответствовал требованиям фитосанитарного законодательства», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

С начала года в регионы пропустили 1130,7 тонны импортных фруктов и овощей, соответствующих нормам. Товар поступал из Узбекистана, Туркменистана, Китая, Ирана, Грузии, Казахстана и Киргизии.

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В Челябинскую и Курганскую области с начала года не пропустили почти 40 тонн импортных овощей и фруктов. Причиной стали нарушения требований надзора, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по регионам. «Всего с начала года возвращено четыре партии продукции растительного происхождения. Общий объем овощей и фруктов, возвращенных в страну отправителя, составил 39,8 тонны. Груз не соответствовал требованиям фитосанитарного законодательства», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. С начала года в регионы пропустили 1130,7 тонны импортных фруктов и овощей, соответствующих нормам. Товар поступал из Узбекистана, Туркменистана, Китая, Ирана, Грузии, Казахстана и Киргизии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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