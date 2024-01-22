22 января 2024

Спасатели ХМАО дали сейсмопрогноз после землетрясений в соседних регионах

ГУ МЧС ХМАО: в регионе не ожидается землетрясений
© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС ХМАО рассказали, стоит ли югорчанам опасаться землетрясений Фото:

В ГУ МЧС ХМАО дали сейсмопрогноз после землетрясений в Тюменской и Курганской областях. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, в регионе спокойная сейсмологическая обстановка и подземных толчков не ожидается.

«К нам никаких сигналов не поступало. Предупреждений тоже», — рассказали журналисту агентства в ГУ МЧС округа.

Ранее URA.RU сообщало о землетрясениях в соседних регионах. Подземные толчки ощутили жители Тюмени и Кургана.

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В ГУ МЧС ХМАО дали сейсмопрогноз после землетрясений в Тюменской и Курганской областях. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, в регионе спокойная сейсмологическая обстановка и подземных толчков не ожидается. «К нам никаких сигналов не поступало. Предупреждений тоже», — рассказали журналисту агентства в ГУ МЧС округа. Ранее URA.RU сообщало о землетрясениях в соседних регионах. Подземные толчки ощутили жители Тюмени и Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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