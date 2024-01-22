Спасатели ХМАО дали сейсмопрогноз после землетрясений в соседних регионах

В МЧС ХМАО рассказали, стоит ли югорчанам опасаться землетрясений
В ГУ МЧС ХМАО дали сейсмопрогноз после землетрясений в Тюменской и Курганской областях. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, в регионе спокойная сейсмологическая обстановка и подземных толчков не ожидается.
«К нам никаких сигналов не поступало. Предупреждений тоже», — рассказали журналисту агентства в ГУ МЧС округа.
Ранее URA.RU сообщало о землетрясениях в соседних регионах. Подземные толчки ощутили жители Тюмени и Кургана.
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