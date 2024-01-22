В ХМАО сотрудник «дочки» «Газпрома» попал под сокращение после жалоб Путину

23 января 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Работник «Газпром трансгаз Сургута» обратился к президенту РФ за помощью в борьбе с руководством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник службы пожарной и промышленной безопасности «Газпром трансгаз Сургут» написал обращение президенту РФ Владимиру Путину, после чего получил от руководства уведомление о сокращении его должности. Сотрудник «дочки» «Газпрома» поделился с агентством, что выиграл суд у компании, по решению которого мужчину восстановили на работе после незаконного увольнения, но компенсацию не выплатили, о чем он написал президенту. «В начале прошлого года, после 25 лет работы на предприятии, руководство решило меня уволить, но суд признал это решение незаконным, постановил восстановить меня в должности и выплатить компенсацию. Меня восстановили на работе, но деньги до сих пор не выплатили, закрыли доступ в главный офис и к корпоративному электронному порталу, поэтому я написал обращение в генеральному директору „Газпрома“ Алексею Миллеру и президенту России, после чего получил уведомление о сокращении», — сообщил работник «Газпрома». По словам мужчины, раньше его кабинет находился в главном офисе компании в Сургуте, сейчас он вынужден работать в промзоне без возможности общения с подчиненными. По мнению газовика, чтобы ограничить контакты с коллегами, его отправляют в длительные командировки в филиалы, расположенные в отдаленных районах. В письме Путину он пожаловался, что фактически выполнять должностные обязанности начальнику службы пожарной и промышленной безопасности не дают, их передали заместителю главного инженера предприятия по охране труда, произвоственной и промышленной безопасности. После сокращения должности сотруднику предлагают перейти на более низкооплачиваемые должности или уволиться, что начальника службы СП и ПБ не устраивает. В трудовой инспекции на жалобу мужчины ответили, что «Газпром трансгаз Сургут» факт нарушения трудового законодательства не подтверждает. «Провести проверку по обращению и рассмотреть обращение по существу не представляется возможным. Вопросы морального давления администрации организации носят неочевидный характер, поэтому рекомендуем обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд», — ответили в Роструде ХМАО. Агентство направило запрос в «Газпром трансгаз Сургут» в просьбой прокомментировать ситуацию. В настоящее время ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Сургутский суд признал незаконным увольнение начальника службы пожарной и промышленной безопасности компании «Газпром трансгаз Сургут». Он постановил выплатить работнику порядка 4,5 миллиона рублей: средний заработок за время вынужденного прогула, премию по итогам 2022 года и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник службы пожарной и промышленной безопасности «Газпром трансгаз Сургут» написал обращение президенту РФ Владимиру Путину, после чего получил от руководства уведомление о сокращении его должности. Сотрудник «дочки» «Газпрома» поделился с агентством, что выиграл суд у компании, по решению которого мужчину восстановили на работе после незаконного увольнения, но компенсацию не выплатили, о чем он написал президенту. «В начале прошлого года, после 25 лет работы на предприятии, руководство решило меня уволить, но суд признал это решение незаконным, постановил восстановить меня в должности и выплатить компенсацию. Меня восстановили на работе, но деньги до сих пор не выплатили, закрыли доступ в главный офис и к корпоративному электронному порталу, поэтому я написал обращение в генеральному директору „Газпрома“ Алексею Миллеру и президенту России, после чего получил уведомление о сокращении», — сообщил работник «Газпрома». По словам мужчины, раньше его кабинет находился в главном офисе компании в Сургуте, сейчас он вынужден работать в промзоне без возможности общения с подчиненными. По мнению газовика, чтобы ограничить контакты с коллегами, его отправляют в длительные командировки в филиалы, расположенные в отдаленных районах. В письме Путину он пожаловался, что фактически выполнять должностные обязанности начальнику службы пожарной и промышленной безопасности не дают, их передали заместителю главного инженера предприятия по охране труда, произвоственной и промышленной безопасности. После сокращения должности сотруднику предлагают перейти на более низкооплачиваемые должности или уволиться, что начальника службы СП и ПБ не устраивает. В трудовой инспекции на жалобу мужчины ответили, что «Газпром трансгаз Сургут» факт нарушения трудового законодательства не подтверждает. «Провести проверку по обращению и рассмотреть обращение по существу не представляется возможным. Вопросы морального давления администрации организации носят неочевидный характер, поэтому рекомендуем обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд», — ответили в Роструде ХМАО. Агентство направило запрос в «Газпром трансгаз Сургут» в просьбой прокомментировать ситуацию. В настоящее время ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Сургутский суд признал незаконным увольнение начальника службы пожарной и промышленной безопасности компании «Газпром трансгаз Сургут». Он постановил выплатить работнику порядка 4,5 миллиона рублей: средний заработок за время вынужденного прогула, премию по итогам 2022 года и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.