Комплекс планируется реализовать в третьем квартале 2024 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала продажу крупного имущественного комплекса в Курчатовском районе Челябинска. Кадастровая стоимость лота — более 51 млн рублей. Общая площадь комплекса составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Торги запланированы на третий квартал 2024 года, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Второй Западный проезд, 4. Общая площадь лота — 3,5 тысячи квадратных метров. Участок с расположенными на нем двумя зданиями планируется реализовать в четвертом квартале 2024 года», — сообщается на сайте.

На земельном участке находятся здание склада готовой продукции и здание производственно-бытового корпуса. Согласно документации, площадь земельного участка составляет 1900 квадратных метров, площадь зданий — 2,7 тысячи и 780 квадратных метров. Их общая кадастровая стоимость на данный момент составляет более 51 млн рублей.

«ДОМ.РФ» анонсировала продажу крупного имущественного комплекса в Курчатовском районе Челябинска Скрин: кадастровая карта города Челябинска