«ДОМ.РФ» продаст с торгов крупный имущественный комплекс в Челябинске. Скрин

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Комплекс планируется реализовать в третьем квартале 2024 году Фото:

Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала продажу крупного имущественного комплекса в Курчатовском районе Челябинска. Кадастровая стоимость лота — более 51 млн рублей. Общая площадь комплекса составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Торги запланированы на третий квартал 2024 года, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Второй Западный проезд, 4. Общая площадь лота — 3,5 тысячи квадратных метров. Участок с расположенными на нем двумя зданиями планируется реализовать в четвертом квартале 2024 года», — сообщается на сайте.

На земельном участке находятся здание склада готовой продукции и здание производственно-бытового корпуса. Согласно документации, площадь земельного участка составляет 1900 квадратных метров, площадь зданий — 2,7 тысячи и 780 квадратных метров. Их общая кадастровая стоимость на данный момент составляет более 51 млн рублей.

«ДОМ.РФ» анонсировала продажу крупного имущественного комплекса в Курчатовском районе Челябинска
«ДОМ.РФ» анонсировала продажу крупного имущественного комплекса в Курчатовском районе Челябинска
Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу второй Западный проезд, 4
Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу второй Западный проезд, 4

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Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала продажу крупного имущественного комплекса в Курчатовском районе Челябинска. Кадастровая стоимость лота — более 51 млн рублей. Общая площадь комплекса составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Торги запланированы на третий квартал 2024 года, сообщается на сайте «ДОМ.РФ». «Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Второй Западный проезд, 4. Общая площадь лота — 3,5 тысячи квадратных метров. Участок с расположенными на нем двумя зданиями планируется реализовать в четвертом квартале 2024 года», — сообщается на сайте. На земельном участке находятся здание склада готовой продукции и здание производственно-бытового корпуса. Согласно документации, площадь земельного участка составляет 1900 квадратных метров, площадь зданий — 2,7 тысячи и 780 квадратных метров. Их общая кадастровая стоимость на данный момент составляет более 51 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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