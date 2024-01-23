23 января 2024

Пермская компания купила автоцентр Mercedes-Benz

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, мерседес бенц, mercedes-benz
Ранее автоцентром владели предприниматели из Германии Фото:

Пермское ООО «Ливерпуль» стало владельцем автоцентра Mercedes-Benz. Данная сделка действительна до ноября 2023 года.

«Сделка по приобретению автоцентра Mercedes-Benz была заключена 21 декабря прошлого года. Срок ее действия — до 22 ноября 2030 года. Она была оформлена в виде ипотеки при участии ПАО «Сбербанк России», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

По данным издания, ООО «Ливерпуль» было зарегистрировано в 2019 году. Выручка за 2022 год составляет 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 177,4 млн рублей. Владельцем компании является предприниматель Кирилл Кордон. Ранее автоцентр Mercedes-Benz принадлежал ООО «Зостмайер Автомобили», учредителями которого были предприниматели из Германии.

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Пермское ООО «Ливерпуль» стало владельцем автоцентра Mercedes-Benz. Данная сделка действительна до ноября 2023 года. «Сделка по приобретению автоцентра Mercedes-Benz была заключена 21 декабря прошлого года. Срок ее действия — до 22 ноября 2030 года. Она была оформлена в виде ипотеки при участии ПАО «Сбербанк России», — сообщил «Коммерсант-Пермь». По данным издания, ООО «Ливерпуль» было зарегистрировано в 2019 году. Выручка за 2022 год составляет 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 177,4 млн рублей. Владельцем компании является предприниматель Кирилл Кордон. Ранее автоцентр Mercedes-Benz принадлежал ООО «Зостмайер Автомобили», учредителями которого были предприниматели из Германии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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