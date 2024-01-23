23 января 2024

К «Пассажу» в Екатеринбурге съехались пожарные машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, пожарная машина, улица февральской революции27, город екатеринбург
Посетители «Пассажа» испугались из-за нагрянувших пожарных (архивное фото) Фото:

К торговому центру «Пассаж» в Екатеринбурге съехались пожарные машины. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Возле „Пассажа“ три машины МЧС. Непонятно, горит что-то или в чем причина», — сообщает очевидец. При этом видимого возгорания, по его словам, не наблюдается.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там ответили, что проходят «плановые учения» по итогам которых в скором времени появится подробная информация.

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К торговому центру «Пассаж» в Екатеринбурге съехались пожарные машины. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Возле „Пассажа“ три машины МЧС. Непонятно, горит что-то или в чем причина», — сообщает очевидец. При этом видимого возгорания, по его словам, не наблюдается. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там ответили, что проходят «плановые учения» по итогам которых в скором времени появится подробная информация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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