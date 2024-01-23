К «Пассажу» в Екатеринбурге съехались пожарные машины

24 января 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Посетители «Пассажа» испугались из-за нагрянувших пожарных (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К торговому центру «Пассаж» в Екатеринбурге съехались пожарные машины. Об этом URA.RU сообщили читатели.



«Возле „Пассажа“ три машины МЧС. Непонятно, горит что-то или в чем причина», — сообщает очевидец. При этом видимого возгорания, по его словам, не наблюдается.



Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там ответили, что проходят «плановые учения» по итогам которых в скором времени появится подробная информация.

К торговому центру «Пассаж» в Екатеринбурге съехались пожарные машины. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Возле „Пассажа“ три машины МЧС. Непонятно, горит что-то или в чем причина», — сообщает очевидец. При этом видимого возгорания, по его словам, не наблюдается. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там ответили, что проходят «плановые учения» по итогам которых в скором времени появится подробная информация.