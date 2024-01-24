На челябинском рынке труда спрос на студентов вырос в три раза

«Авито»: студентов в Челябинске стали принимать на работу в три раза чаще

25 января 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

В Челябинске работы для молодых кадров стало в три раза больше Фото: Анна Майорова © URA.RU В январе 2024 года в сравнении с январем 2023 года в Челябинске число вакансий для студентов утроилось. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», по увеличению потребности в молодых кадрах город занял вторую строку в стране. «Челябинск занял четвертое место по росту спроса на специалистов-студентов. Одновременно количество стажировок для молодых выросло в два раза год к году. По данному показателю город оказался на втором месте в РФ», — проанализировали в «Авито Работа». Директор по развитию на платформе Дмитрий Пучков отметил, что спрос работодателей на молодежь стал следствием расширения границ найма. Дефицит персонала сформировал тренд на обучение сотрудников без опыта непосредственно на рабочем месте. Самыми востребованными стажерами в России стали инженеры (спрос поднялся в 3,7 раза) и повара (увеличение потребности в 3,1 раза). Также работодатели готовы обучать офис-менеджеров (рост спроса в 3,1 раза), кредитных специалистов (в 2,4 раза) и помощников руководителя (в 2,3 раза).

В январе 2024 года в сравнении с январем 2023 года в Челябинске число вакансий для студентов утроилось. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», по увеличению потребности в молодых кадрах город занял вторую строку в стране. «Челябинск занял четвертое место по росту спроса на специалистов-студентов. Одновременно количество стажировок для молодых выросло в два раза год к году. По данному показателю город оказался на втором месте в РФ», — проанализировали в «Авито Работа». Директор по развитию на платформе Дмитрий Пучков отметил, что спрос работодателей на молодежь стал следствием расширения границ найма. Дефицит персонала сформировал тренд на обучение сотрудников без опыта непосредственно на рабочем месте. Самыми востребованными стажерами в России стали инженеры (спрос поднялся в 3,7 раза) и повара (увеличение потребности в 3,1 раза). Также работодатели готовы обучать офис-менеджеров (рост спроса в 3,1 раза), кредитных специалистов (в 2,4 раза) и помощников руководителя (в 2,3 раза).