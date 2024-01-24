После уборки снег снова выпал огромными сугробами в поселке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка нефтяников Полазна (Пермский край) жалуются на сугробы неубранного снега, из-за которого к жилым домам не может подъехать скорая и мусоровоз. Из-за того, что после обильных снегопадов снег убирали только один раз, сельчане вынуждены передвигаться ежедневно по сугробам пешком. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Анна.

«На прошлой неделе, когда были обильные снегопады, не чистили и не вывозили снег. Пока не завалило так, что не могли проехать авто с высокой посадкой, внедорожники, грузовики, не чистили ничего. Мы все передвигались пешком», — рассказала собеседница.

Большую часть поселка почистили только в понедельник 22 января, после того, как жители поселка начали массово обращаться во все инстанции. Однако после очистки выпал еще снегопад, из-за чего ситуация со снегом не разрешилась. Помимо непроходимости транспорта в поселке еще появились проблемы с получением медпомощи и вывозом мусора. Так, например, к местному жителю не смогла проехать скорая помощь, а мусор у местных жителей не вывозили более недели. На вопросы жителей местное МКУ, которое занимается уборкой, и окружная администрация не ответили. URA.RU направило запрос в администрацию Добрянского округа.

По снегу до уборки не могли проехать даже внедорожники и грузовики Читательница URA.RU