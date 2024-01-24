24 января 2024

В Челябинске одобрили проект нового ЖК с автостоянкой у городского бора. Скрин

В центре Челябинска у бора возведут ЖК с крытой парковкой на 586 мест
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской квартал Ammonite. Тюмень, строительство, стройка, ул профсоюзная 56, жк ammonite
Экспертная организация одобрила строительство автостоянки на 586 мест в составе ЖК у бора Фото:

В Челябинске одобрили строительство нового жилого комплекса с многоуровневой автостоянкой у городского бора. Проект утвердила экспертная организация ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных организаций» 24 января, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство многоуровневой автостоянки с эксплуатируемой кровлей под благоустройство в составе жилого комплекса. Возведение объекта планируется в Челябинске по улице Худякова, дом 18», — сообщается на сайте.

По проекту предполагается строительство автостоянки на 586 машино-мест. Кровля у объекта будет эксплуатируемой. Объект войдет в состав нового жилого комплекса.

Ранее власти Челябинска утвердили планировку территории на пересечении Лесопарковой и Худякова. Согласно документации, на месте бывшего профилактория ЧТЗ появятся пять жилых домов высотой от 15 до 27 этажей, многоуровневые парковки и школы.

Застройщиком нового ЖК с многоуровневой парковкой является компания ООО «Солнечное». Проект был вынесен на публичные слушания ООО «Солнечное» под контролем владельца и основателя СК «НИКС» Николая Серскова.

Согласно документации, на месте бывшего профилактория ЧТЗ появятся пять жилых домов высотой от 15 до 27 этажей, многоуровневые парковки, школа и детский сад
Согласно документации, на месте бывшего профилактория ЧТЗ появятся пять жилых домов высотой от 15 до 27 этажей, многоуровневые парковки, школа и детский сад

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В Челябинске одобрили строительство нового жилого комплекса с многоуровневой автостоянкой у городского бора. Проект утвердила экспертная организация ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных организаций» 24 января, сообщается на сайте госреестра. «Строительство многоуровневой автостоянки с эксплуатируемой кровлей под благоустройство в составе жилого комплекса. Возведение объекта планируется в Челябинске по улице Худякова, дом 18», — сообщается на сайте. По проекту предполагается строительство автостоянки на 586 машино-мест. Кровля у объекта будет эксплуатируемой. Объект войдет в состав нового жилого комплекса. Ранее власти Челябинска утвердили планировку территории на пересечении Лесопарковой и Худякова. Согласно документации, на месте бывшего профилактория ЧТЗ появятся пять жилых домов высотой от 15 до 27 этажей, многоуровневые парковки и школы. Застройщиком нового ЖК с многоуровневой парковкой является компания ООО «Солнечное». Проект был вынесен на публичные слушания ООО «Солнечное» под контролем владельца и основателя СК «НИКС» Николая Серскова.
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