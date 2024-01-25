Челябинский губернатор Текслер встретился с семьями погибших на СВО. Фото

25 января 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер регулярно встречается с семьями военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области 25 января встретился с семьями жителей региона, погибших в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Встретился с семьями павших военнослужащих. Делаю это регулярно, чтобы убедиться в том, что семьи наших героев ни в чем не нуждаются, обеспечены поддержкой, заботой и вниманием», — написал Текслер. Губернатор отметил, что у каждого павшего воина своя история. Кто-то был кадровым военным, кто-то был мобилизован, кто-то уехал на фронт добровольцем. Все ребята, чьи родные были на встрече, награждены орденом Мужества. В каждой семье историю мужа, отца, сына бережно хранят. Текслер подчеркнул, что особенно трудно детям. Они запомнят своих отцов сильными и смелыми. Ребята стараются хорошо учиться, занимаются спортом. Глава региона уточнил, что все семьи отмечают государственную поддержку, решения президента. Благодарны за участие в своей судьбе фонду «Защитники Отечества». И очень много для них сейчас значит внимание боевых товарищей парней, забота ветеранских организаций, социальных работников и волонтеров. Также Текслер сообщил, что в каждой школе, где учились павшие герои, увековечили их память. И так должно быть с каждым героем. Алексей Текслер пообщался с семьями погибших воинов Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Губернатор сфотографировался с родственниками солдат Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Текслер отметил, что дети помнят погибших отцов молодыми и сильными Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области 25 января встретился с семьями жителей региона, погибших в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Встретился с семьями павших военнослужащих. Делаю это регулярно, чтобы убедиться в том, что семьи наших героев ни в чем не нуждаются, обеспечены поддержкой, заботой и вниманием», — написал Текслер. Губернатор отметил, что у каждого павшего воина своя история. Кто-то был кадровым военным, кто-то был мобилизован, кто-то уехал на фронт добровольцем. Все ребята, чьи родные были на встрече, награждены орденом Мужества. В каждой семье историю мужа, отца, сына бережно хранят. Текслер подчеркнул, что особенно трудно детям. Они запомнят своих отцов сильными и смелыми. Ребята стараются хорошо учиться, занимаются спортом. Глава региона уточнил, что все семьи отмечают государственную поддержку, решения президента. Благодарны за участие в своей судьбе фонду «Защитники Отечества». И очень много для них сейчас значит внимание боевых товарищей парней, забота ветеранских организаций, социальных работников и волонтеров. Также Текслер сообщил, что в каждой школе, где учились павшие герои, увековечили их память. И так должно быть с каждым героем.