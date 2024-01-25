Челябинский губернатор Текслер встретился с семьями погибших на СВО. Фото

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Русский экономический форум с участием Игоря Левитина. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер регулярно встречается с семьями военнослужащих Фото:

Губернатор Челябинской области 25 января встретился с семьями жителей региона, погибших в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.

«Встретился с семьями павших военнослужащих. Делаю это регулярно, чтобы убедиться в том, что семьи наших героев ни в чем не нуждаются, обеспечены поддержкой, заботой и вниманием», — написал Текслер.

Губернатор отметил, что у каждого павшего воина своя история. Кто-то был кадровым военным, кто-то был мобилизован, кто-то уехал на фронт добровольцем. Все ребята, чьи родные были на встрече, награждены орденом Мужества. В каждой семье историю мужа, отца, сына бережно хранят.

Текслер подчеркнул, что особенно трудно детям. Они запомнят своих отцов сильными и смелыми. Ребята стараются хорошо учиться, занимаются спортом.

Глава региона уточнил, что все семьи отмечают государственную поддержку, решения президента. Благодарны за участие в своей судьбе фонду «Защитники Отечества». И очень много для них сейчас значит внимание боевых товарищей парней, забота ветеранских организаций, социальных работников и волонтеров.

Также Текслер сообщил, что в каждой школе, где учились павшие герои, увековечили их память. И так должно быть с каждым героем.

Алексей Текслер пообщался с семьями погибших воинов
Алексей Текслер пообщался с семьями погибших воинов
Фото:
Губернатор сфотографировался с родственниками солдат
Губернатор сфотографировался с родственниками солдат
Фото:
Алексей Текслер отметил, что дети помнят погибших отцов молодыми и сильными
Алексей Текслер отметил, что дети помнят погибших отцов молодыми и сильными
Фото:

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Губернатор Челябинской области 25 января встретился с семьями жителей региона, погибших в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Встретился с семьями павших военнослужащих. Делаю это регулярно, чтобы убедиться в том, что семьи наших героев ни в чем не нуждаются, обеспечены поддержкой, заботой и вниманием», — написал Текслер. Губернатор отметил, что у каждого павшего воина своя история. Кто-то был кадровым военным, кто-то был мобилизован, кто-то уехал на фронт добровольцем. Все ребята, чьи родные были на встрече, награждены орденом Мужества. В каждой семье историю мужа, отца, сына бережно хранят. Текслер подчеркнул, что особенно трудно детям. Они запомнят своих отцов сильными и смелыми. Ребята стараются хорошо учиться, занимаются спортом. Глава региона уточнил, что все семьи отмечают государственную поддержку, решения президента. Благодарны за участие в своей судьбе фонду «Защитники Отечества». И очень много для них сейчас значит внимание боевых товарищей парней, забота ветеранских организаций, социальных работников и волонтеров. Также Текслер сообщил, что в каждой школе, где учились павшие герои, увековечили их память. И так должно быть с каждым героем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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