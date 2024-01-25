25 января 2024

Жителей Березников предупредили об опасном для детей маршруте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, зима, разговор по телефону, дети, школьники, мальчики
Школьникам стоит обходить здание по улице Мира, 66 стороной, предупреждают горожане Фото:

В городе Березники Пермского края на крыше дома №66 по улице Мира образовалась огромная глыба льда, которая представляет опасность для детей. Управляющая компания «Водоканал», которая должна обслуживать здание, не торопится чистить крышу. Информация опубликована в паблике «Жилнадзор Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«УК „Водоканал“, вы думаете вообще работать? Улица Мира, 66. На доме висят огромные сосульки, ходят люди. Вы ждете, когда убьет кого-нибудь? Дети ходят по тропинке, над которой висит эта огромная глыба на углу [дома]», — сообщается в паблике. На звонок корреспондента в управляющей компании «Водоканал» никто не ответил.

Ранее березниковцев предупредили о расселенных домах, которые представляют угрозу для детей. По словам горожан, несовершеннолетние проводят в опасных строениях, за которыми никто не следит, свой досуг. Обеспокоенные жители обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и попросили его «навести порядок».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Березники Пермского края на крыше дома №66 по улице Мира образовалась огромная глыба льда, которая представляет опасность для детей. Управляющая компания «Водоканал», которая должна обслуживать здание, не торопится чистить крышу. Информация опубликована в паблике «Жилнадзор Березники» в соцсети «ВКонтакте». «УК „Водоканал“, вы думаете вообще работать? Улица Мира, 66. На доме висят огромные сосульки, ходят люди. Вы ждете, когда убьет кого-нибудь? Дети ходят по тропинке, над которой висит эта огромная глыба на углу [дома]», — сообщается в паблике. На звонок корреспондента в управляющей компании «Водоканал» никто не ответил. Ранее березниковцев предупредили о расселенных домах, которые представляют угрозу для детей. По словам горожан, несовершеннолетние проводят в опасных строениях, за которыми никто не следит, свой досуг. Обеспокоенные жители обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и попросили его «навести порядок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...