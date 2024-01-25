В городе Березники Пермского края на крыше дома №66 по улице Мира образовалась огромная глыба льда, которая представляет опасность для детей. Управляющая компания «Водоканал», которая должна обслуживать здание, не торопится чистить крышу. Информация опубликована в паблике «Жилнадзор Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«УК „Водоканал“, вы думаете вообще работать? Улица Мира, 66. На доме висят огромные сосульки, ходят люди. Вы ждете, когда убьет кого-нибудь? Дети ходят по тропинке, над которой висит эта огромная глыба на углу [дома]», — сообщается в паблике. На звонок корреспондента в управляющей компании «Водоканал» никто не ответил.
Ранее березниковцев предупредили о расселенных домах, которые представляют угрозу для детей. По словам горожан, несовершеннолетние проводят в опасных строениях, за которыми никто не следит, свой досуг. Обеспокоенные жители обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и попросили его «навести порядок».
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