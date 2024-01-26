В Челябинской области определили порядок соцвыплат медикам

26 января 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Выплаты получат и работники станций скорой медицинской помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Челябинской области утвердило постановление, описывающее порядок специальных социальных выплат медицинским работникам. Документ опубликован на портале правовой информации. «Постановление определяет порядок предоставления специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь (включая паллиативную). Выплата предоставляется медицинским работникам, в том числе находящимся в отпуске по уходу за ребенком и работающим на условиях неполного рабочего времени», — говорится в документе. По инициативе губернатора Алексея Текслера региональная выплата для ряда категорий медработников была установлена в 2023 году. Она полагается медикам скорой помощи, районных и участковых больниц, в том числе фельдшерам, младшему медперсоналу, врачам узкой специализации. Выплата составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц. Размер зависит от должности и количества отработанных часов

Правительство Челябинской области утвердило постановление, описывающее порядок специальных социальных выплат медицинским работникам. Документ опубликован на портале правовой информации. «Постановление определяет порядок предоставления специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь (включая паллиативную). Выплата предоставляется медицинским работникам, в том числе находящимся в отпуске по уходу за ребенком и работающим на условиях неполного рабочего времени», — говорится в документе. По инициативе губернатора Алексея Текслера региональная выплата для ряда категорий медработников была установлена в 2023 году. Она полагается медикам скорой помощи, районных и участковых больниц, в том числе фельдшерам, младшему медперсоналу, врачам узкой специализации. Выплата составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц. Размер зависит от должности и количества отработанных часов