В Челябинской области более 18 тысяч медиков получили специальные выплаты

Размер ежемесячной выплаты медикам может доходить до 18,5 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 18 тысяч 667 медиков с начала года получили специальные выплаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, средства медикам перечислило региональное отделение Социального фонда России.

«С начала года региональное отделение Социального фонда России перечислило медикам свыше 817 миллионов рублей. Деньги получили 18 тысяч 667 медиков. Назначается и выплачивается специальная социальная выплата автоматически по данным из реестров медицинских организаций, в которых указаны сведения о работниках, размер назначаемой доплаты и данные, по которым произведен расчет», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на исполняющего обязанности управляющего региональным отделением СФР Владимира Шаронова.

Специальная соцвыплата предназначена для девяти категорий специалистов. Ее размер варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей и зависит от категории работника и вида медицинской организации. Также при определении размера выплаты учитывают количество часов, отработанных сотрудником учреждения. Руководители медицинских организаций и их заместители на получение выплаты претендовать не могут.