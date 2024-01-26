Челябинской области режим «черного неба» объявлен на все выходные

В Челябинской области режим НМУ продлили на три дня

26 января 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Погода будет способствовать образованию смога до вечера 29 января Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В семи городах Челябинской области режим НМУ продлен до 29 января. Смог продержится в областном центре до вечера понедельника, сообщили URA.RU в единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС-112). «По данным ЦГМС, в Челябинске с 20:00 26 января ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивание вредных примесей. Режим НМУ введен в городе до 20:00 29 января», — сообщили в ЕДДС. О смоге в Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Магнитогорске и Златоусте предупредили синоптики. Там ограничения для предприятий будут действовать также до 20:00 29 января. В Магнитогорске при этом объявлен режим НМУ второй степени.

В семи городах Челябинской области режим НМУ продлен до 29 января. Смог продержится в областном центре до вечера понедельника, сообщили URA.RU в единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС-112). «По данным ЦГМС, в Челябинске с 20:00 26 января ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивание вредных примесей. Режим НМУ введен в городе до 20:00 29 января», — сообщили в ЕДДС. О смоге в Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Магнитогорске и Златоусте предупредили синоптики. Там ограничения для предприятий будут действовать также до 20:00 29 января. В Магнитогорске при этом объявлен режим НМУ второй степени.