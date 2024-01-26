В МВД рассказали, откуда сбежали полуголые свердловчане

В Свердловской области полуголые мужчины сбежали из центра реабилитации

26 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Полиция нашла сбежавших мужчин в Заречном (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Информация о секте в селе Мезенском (Заречный, Свердловская область), из которой якобы сбежали двое полураздетых и босых мужчин, является фейком. Оказалось, что свердловчане покинули реабилитационный центр. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Все оказалось гораздо проще, как это часто и бывает в жизни. Не зря в народе придумали выражение: „У страха глаза велики“. В реальности никакой секты на территории Заречного, где и происходили вышеописанные события, не существует. Там располагается реабилитационный центр для нарко и алкозависимых граждан. Именно оттуда двое пациентов и совершили побег, вызвавший столь серьезный резонанс среди масс-медиа», — пояснил Горелых. Полицейские уже установили личности беглецов. В ближайшее время они будут опрошены. «В учреждение, откуда они умыкнули, их добровольно поместили родственники. Более подробные детали инцидента сыщики сейчас устанавливают», — резюмировал полковник Горелых. О мужчинах, якобы сбежавших из секты, сообщило агентство ЕАН со ссылкой на очевидицу. Сначала она подумала, что беглецы — это те, кого ищет полиция в соседнем поселке Белоярском.

Информация о секте в селе Мезенском (Заречный, Свердловская область), из которой якобы сбежали двое полураздетых и босых мужчин, является фейком. Оказалось, что свердловчане покинули реабилитационный центр. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Все оказалось гораздо проще, как это часто и бывает в жизни. Не зря в народе придумали выражение: „У страха глаза велики“. В реальности никакой секты на территории Заречного, где и происходили вышеописанные события, не существует. Там располагается реабилитационный центр для нарко и алкозависимых граждан. Именно оттуда двое пациентов и совершили побег, вызвавший столь серьезный резонанс среди масс-медиа», — пояснил Горелых. Полицейские уже установили личности беглецов. В ближайшее время они будут опрошены. «В учреждение, откуда они умыкнули, их добровольно поместили родственники. Более подробные детали инцидента сыщики сейчас устанавливают», — резюмировал полковник Горелых. О мужчинах, якобы сбежавших из секты, сообщило агентство ЕАН со ссылкой на очевидицу. Сначала она подумала, что беглецы — это те, кого ищет полиция в соседнем поселке Белоярском.