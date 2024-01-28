28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Генпрокуратура помогла подвести газ многодетной семье из Катав-Ивановска

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 2. Нижневартовск, плита, газ, газпром, огонь
Многодетная семья ждала газ пять лет Фото:

Многодетной семье из Катав-Ивановска Челябинской области после вмешательства прокуратуры подключили газ к частному дому. Об этом URA.RU сообщила многодетная мама Ирина Омигова.

«Газовщики подвели газовую трубу, опрессовали и пустили газ. Сейчас оформляем субсидию для многодетных семей, должно хватить для завершения работ по отоплению внутри дома», — рассказала URA.RU Омигова.

Ранее URA.RU сообщало, что многодетная семья пять лет ждала подведения газа к их частному дому. Одна из компаний, с которой был заключен договор, обанкротилась, у другой долгое время отсутствовали подрядчики. Срок выполнения работ завершился 31 декабря 2023 года, но к этому времени проложить трубы не успели. В ситуацию вмешалась Генпрокуратура, которая вынесла представление о недопустимости нарушения сроков руководителю газораспределительной компании.

«Во исполнение поручения заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области с выездом на место рассмотрена публикация о нарушениях прав многодетной семьи. Установлено, что жительница еще в ноябре 2022 года заключила договор о подключении оборудования к сети газораспределения. После вмешательства надзорного ведомства все необходимые работы проведены, жилой дом подключен к сети газоснабжения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Многодетной семье из Катав-Ивановска Челябинской области после вмешательства прокуратуры подключили газ к частному дому. Об этом URA.RU сообщила многодетная мама Ирина Омигова. «Газовщики подвели газовую трубу, опрессовали и пустили газ. Сейчас оформляем субсидию для многодетных семей, должно хватить для завершения работ по отоплению внутри дома», — рассказала URA.RU Омигова. Ранее URA.RU сообщало, что многодетная семья пять лет ждала подведения газа к их частному дому. Одна из компаний, с которой был заключен договор, обанкротилась, у другой долгое время отсутствовали подрядчики. Срок выполнения работ завершился 31 декабря 2023 года, но к этому времени проложить трубы не успели. В ситуацию вмешалась Генпрокуратура, которая вынесла представление о недопустимости нарушения сроков руководителю газораспределительной компании. «Во исполнение поручения заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области с выездом на место рассмотрена публикация о нарушениях прав многодетной семьи. Установлено, что жительница еще в ноябре 2022 года заключила договор о подключении оборудования к сети газораспределения. После вмешательства надзорного ведомства все необходимые работы проведены, жилой дом подключен к сети газоснабжения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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