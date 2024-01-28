28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В больнице Березников рассказали о состоянии сбитых машиной подростков

Девочка-подросток остается больнице Березников после массового ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Госпитализирован после аварии только один подросток Фото:

После массового ДТП, в котором пострадали пять детей, в больнице Березников (Пермский край) остается одна девочка. Состояние ее удовлетворительное, сообщили в больнице имени Вагнера.

«Несовершеннолетняя пострадавшая была госпитализирована в отделение травматологии. Ее состояние удовлетворительное», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Еще у двух подростков медики диагностировали поверхностные ссадины голени и бедра. Молодых людей после осмотра отпустили домой. Как ранее рассказывало URA.RU, автоавария произошла вечером 27 января. Lada Vesta въехала в группу людей на тротуаре, в результате пострадали пять детей. Двоим помощь оказали на месте ДТП.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После массового ДТП, в котором пострадали пять детей, в больнице Березников (Пермский край) остается одна девочка. Состояние ее удовлетворительное, сообщили в больнице имени Вагнера. «Несовершеннолетняя пострадавшая была госпитализирована в отделение травматологии. Ее состояние удовлетворительное», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Еще у двух подростков медики диагностировали поверхностные ссадины голени и бедра. Молодых людей после осмотра отпустили домой. Как ранее рассказывало URA.RU, автоавария произошла вечером 27 января. Lada Vesta въехала в группу людей на тротуаре, в результате пострадали пять детей. Двоим помощь оказали на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...