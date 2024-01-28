В больнице Березников рассказали о состоянии сбитых машиной подростков

После массового ДТП, в котором пострадали пять детей, в больнице Березников (Пермский край) остается одна девочка. Состояние ее удовлетворительное, сообщили в больнице имени Вагнера.
«Несовершеннолетняя пострадавшая была госпитализирована в отделение травматологии. Ее состояние удовлетворительное», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Еще у двух подростков медики диагностировали поверхностные ссадины голени и бедра. Молодых людей после осмотра отпустили домой. Как ранее рассказывало URA.RU, автоавария произошла вечером 27 января. Lada Vesta въехала в группу людей на тротуаре, в результате пострадали пять детей. Двоим помощь оказали на месте ДТП.
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