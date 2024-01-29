Директора, чей автобус с юными хоккеистами попал в ДТП, вызвали в уральский СК

Директора транспортной компании Евгения Лобова, которому принадлежит автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область), вызвали в следственный комитет. Об этом Лобов рассказал корреспонденту URA.RU.
«Прямо сейчас еду в невьянский отдел СК. Это обычная процедура в этом случае, ничего экстраординарного здесь нет. Покажу документы, что у нас все хорошо. Завтра позвали в прокуратуру, поеду и туда», — поделился Лобов. В СУ СК по Свердловской области от комментариев пока воздержались.
Автобус с хоккейной командой «Кедр» попал в аварию утром 29 января. Спортсмены возвращались с соревнований из Уфы. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Четыре человека погибли, среди них — тренер Виталий Плешков. Подробнее о ДТП — в сюжете URA.RU.
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