Директора, чей автобус с юными хоккеистами попал в ДТП, вызвали в уральский СК

29 января 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

После этого директор отправится в прокуратуру (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо Директора транспортной компании Евгения Лобова, которому принадлежит автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область), вызвали в следственный комитет. Об этом Лобов рассказал корреспонденту URA.RU. «Прямо сейчас еду в невьянский отдел СК. Это обычная процедура в этом случае, ничего экстраординарного здесь нет. Покажу документы, что у нас все хорошо. Завтра позвали в прокуратуру, поеду и туда», — поделился Лобов. В СУ СК по Свердловской области от комментариев пока воздержались. Автобус с хоккейной командой «Кедр» попал в аварию утром 29 января. Спортсмены возвращались с соревнований из Уфы. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Четыре человека погибли, среди них — тренер Виталий Плешков. Подробнее о ДТП — в сюжете URA.RU.

Директора транспортной компании Евгения Лобова, которому принадлежит автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область), вызвали в следственный комитет. Об этом Лобов рассказал корреспонденту URA.RU. «Прямо сейчас еду в невьянский отдел СК. Это обычная процедура в этом случае, ничего экстраординарного здесь нет. Покажу документы, что у нас все хорошо. Завтра позвали в прокуратуру, поеду и туда», — поделился Лобов. В СУ СК по Свердловской области от комментариев пока воздержались. Автобус с хоккейной командой «Кедр» попал в аварию утром 29 января. Спортсмены возвращались с соревнований из Уфы. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Четыре человека погибли, среди них — тренер Виталий Плешков. Подробнее о ДТП — в сюжете URA.RU.