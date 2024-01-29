Директора, чей автобус с юными хоккеистами попал в ДТП, вызвали в уральский СК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
После этого директор отправится в прокуратуру (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Директора транспортной компании Евгения Лобова, которому принадлежит автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область), вызвали в следственный комитет. Об этом Лобов рассказал корреспонденту URA.RU.

«Прямо сейчас еду в невьянский отдел СК. Это обычная процедура в этом случае, ничего экстраординарного здесь нет. Покажу документы, что у нас все хорошо. Завтра позвали в прокуратуру, поеду и туда», — поделился Лобов. В СУ СК по Свердловской области от комментариев пока воздержались.

Автобус с хоккейной командой «Кедр» попал в аварию утром 29 января. Спортсмены возвращались с соревнований из Уфы. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Четыре человека погибли, среди них — тренер Виталий Плешков. Подробнее о ДТП — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директора транспортной компании Евгения Лобова, которому принадлежит автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область), вызвали в следственный комитет. Об этом Лобов рассказал корреспонденту URA.RU. «Прямо сейчас еду в невьянский отдел СК. Это обычная процедура в этом случае, ничего экстраординарного здесь нет. Покажу документы, что у нас все хорошо. Завтра позвали в прокуратуру, поеду и туда», — поделился Лобов. В СУ СК по Свердловской области от комментариев пока воздержались. Автобус с хоккейной командой «Кедр» попал в аварию утром 29 января. Спортсмены возвращались с соревнований из Уфы. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. Четыре человека погибли, среди них — тренер Виталий Плешков. Подробнее о ДТП — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...