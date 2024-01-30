Челябинка жалуется на соседа, устроившего у дома лошадиную ферму и склад навоза

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Загородный клуб "Белая Лошадь". Кадниково, лошадь, конь, конюшня, стойло
Мужчина скрыл от ветеринаров 12 из 30 лошадей, а также складировал навоз Фото:

Жительница Челябинской области пожаловалась на соседа, поселившего на своем участке поголовье из 30 лошадей. У дома мужчины обнаружили слад навоза и скрытых от учета животных, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Жительница Агаповского района пожаловалась на соседа, разместившего на приусадебном участке 30 лошадей. Инспекция обнаружила складирование навоза и отсутствие бирок у 12 лошадей, не предоставленных для профилактики ветеринарам», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Мужчина также не проводил обеззараживание складируемого навоза. Ему объявили предостережении и передали информацию о скрытых лошадях в минсельхоз региона.

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Жительница Челябинской области пожаловалась на соседа, поселившего на своем участке поголовье из 30 лошадей. У дома мужчины обнаружили слад навоза и скрытых от учета животных, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Жительница Агаповского района пожаловалась на соседа, разместившего на приусадебном участке 30 лошадей. Инспекция обнаружила складирование навоза и отсутствие бирок у 12 лошадей, не предоставленных для профилактики ветеринарам», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Мужчина также не проводил обеззараживание складируемого навоза. Ему объявили предостережении и передали информацию о скрытых лошадях в минсельхоз региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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