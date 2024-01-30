В Губахе произошел пожар на заводе. Видео

31 января 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Подробности происшествия не сообщаются Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Губаха (Пермский край) случилось возгорание на предприятии «Губахинский кокс». Видео происшествия опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «В Губахе завод горит», — сказано в сообщении. Видео сделано со склона горнолыжного курорта «Губаха». В пресс-службе предприятия URA.RU сообщили, что предприятие работает в штатном режиме. Подробности происшествия сообщат позднее.

В городе Губаха (Пермский край) случилось возгорание на предприятии «Губахинский кокс». Видео происшествия опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «В Губахе завод горит», — сказано в сообщении. Видео сделано со склона горнолыжного курорта «Губаха». В пресс-службе предприятия URA.RU сообщили, что предприятие работает в штатном режиме. Подробности происшествия сообщат позднее.