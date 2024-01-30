Подробности происшествия не сообщаются
В городе Губаха (Пермский край) случилось возгорание на предприятии «Губахинский кокс». Видео происшествия опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
«В Губахе завод горит», — сказано в сообщении. Видео сделано со склона горнолыжного курорта «Губаха».
В пресс-службе предприятия URA.RU сообщили, что предприятие работает в штатном режиме. Подробности происшествия сообщат позднее.
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