30 января 2024

В Губахе произошел пожар на заводе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Подробности происшествия не сообщаются Фото:

В городе Губаха (Пермский край) случилось возгорание на предприятии «Губахинский кокс». Видео происшествия опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

«В Губахе завод горит», — сказано в сообщении. Видео сделано со склона горнолыжного курорта «Губаха».

В пресс-службе предприятия URA.RU сообщили, что предприятие работает в штатном режиме. Подробности происшествия сообщат позднее.

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В городе Губаха (Пермский край) случилось возгорание на предприятии «Губахинский кокс». Видео происшествия опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «В Губахе завод горит», — сказано в сообщении. Видео сделано со склона горнолыжного курорта «Губаха». В пресс-службе предприятия URA.RU сообщили, что предприятие работает в штатном режиме. Подробности происшествия сообщат позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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