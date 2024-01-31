Захарова назвала чудовищным заявление Борреля о России и Украине

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Не нужно относиться серьезно к словам Жозепа Борреля, заявила Мария Захарова Фото:
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Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об «ошибочном соблазне примирения» между Россией и Украиной является «чудовищным». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это очередное чудовищное заявление. Но оно воспринимается так: ну это же Боррель», — передает слова Захаровой радио Sputnik. Она добавила, что заявления главы европейской дипломатии уже не вызывают серьезного восприятия также и внутри Европейского союза (ЕС). Члены ЕС считают его высказывания безумными, заключила представитель МИД РФ.

Жозеп Боррель заявил, что идеи о возможном перемирии между Россией и Украиной являются ошибочными. Он призывает к запоминанию уроков из конфликта и удвоению усилий для избежания повторения ошибок. Боррель также отмечает, что конфликт укрепил трансатлантическое единство.

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Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об «ошибочном соблазне примирения» между Россией и Украиной является «чудовищным». Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это очередное чудовищное заявление. Но оно воспринимается так: ну это же Боррель», — передает слова Захаровой радио Sputnik. Она добавила, что заявления главы европейской дипломатии уже не вызывают серьезного восприятия также и внутри Европейского союза (ЕС). Члены ЕС считают его высказывания безумными, заключила представитель МИД РФ. Жозеп Боррель заявил, что идеи о возможном перемирии между Россией и Украиной являются ошибочными. Он призывает к запоминанию уроков из конфликта и удвоению усилий для избежания повторения ошибок. Боррель также отмечает, что конфликт укрепил трансатлантическое единство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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