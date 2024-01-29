В Киеве заметили готовность к переговорам с Россией

Депутат Рады Дубинский увидел предпосылки к переговорам с Россией

29 января 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Депутаты Рады хотят сложить с себя полномочия из-за страха принимать решения по переговорам с РФ, отметил Александр Дубинский Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia Тот факт, что на Украине все больше депутатов хотят сложить с себя полномочия, говорит о том, что ими движет страх принимать в дальнейшем серьезные решения, в том числе, связанные с переговорами с Россией по завершению конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, данная ситуация входит в число «условий», необходимых для инициирования переговоров с Россией. «[Недавняя] история <…> о 17 депутатах, которые хотят сложить мандат, — это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале. Он добавил, что президентский срок текущего главы страны Владимира Зеленского подходит к концу и есть большая вероятность, что после его ухода ряд серьезных политических решений ляжет на плечи парламентариев. Однако те к этому не готовы, поэтому и стараются сложить с себя полномочия, подытожил депутат. В настоящий момент Дубинский содержится в СИЗО. Его обвиняют в государственной измене. Все его заявления политического характера публикуются в соцсетях при помощи адвокатов. На днях глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия отмечал, что более 17 депутатов хотят сложить с себя полномочия и подали заявления об уходе , пишет Pravda.Ru. В Раде возник кризис, отметил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тот факт, что на Украине все больше депутатов хотят сложить с себя полномочия, говорит о том, что ими движет страх принимать в дальнейшем серьезные решения, в том числе, связанные с переговорами с Россией по завершению конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, данная ситуация входит в число «условий», необходимых для инициирования переговоров с Россией. «[Недавняя] история <…> о 17 депутатах, которые хотят сложить мандат, — это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале. Он добавил, что президентский срок текущего главы страны Владимира Зеленского подходит к концу и есть большая вероятность, что после его ухода ряд серьезных политических решений ляжет на плечи парламентариев. Однако те к этому не готовы, поэтому и стараются сложить с себя полномочия, подытожил депутат. В настоящий момент Дубинский содержится в СИЗО. Его обвиняют в государственной измене. Все его заявления политического характера публикуются в соцсетях при помощи адвокатов. На днях глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия отмечал, что более 17 депутатов хотят сложить с себя полномочия и подали заявления об уходе, пишет Pravda.Ru. В Раде возник кризис, отметил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает MK.RU.