Песков заявил о новой угрозе НАТО для России

Крупнейшие учения НАТО вблизи российских границ — это угроза России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Воспринимаем это как угрозу. Это конфронтация. Альянс задумывался и формировался под управлением США как инструмент конфронтации. Это угроза для нас, соответствующие меры постоянно принимаются. Неустанно наблюдаем, как альянс двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В последний день января НАТО начала учения вблизи границы РФ. Они стали самыми масштабными со времен холодной войны. Steadfast Defender-2024 будут идти четыре месяца — с 31 января по 31 мая. В них задействованы сотни единиц техники и почти 100 тысяч военных из всех стран НАТО.
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