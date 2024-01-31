В мире Песков заявил о новой угрозе НАТО для России Песков: учения НАТО вблизи границ России представляют угрозу государству 31 января 2024 в 15:05 Размер текста - 17 + НАТО формировалась под влиянием США для определенных целей, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Крупнейшие учения НАТО вблизи российских границ — это угроза России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Воспринимаем это как угрозу. Это конфронтация. Альянс задумывался и формировался под управлением США как инструмент конфронтации. Это угроза для нас, соответствующие меры постоянно принимаются. Неустанно наблюдаем, как альянс двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В последний день января НАТО начала учения вблизи границы РФ. Они стали самыми масштабными со времен холодной войны. Steadfast Defender-2024 будут идти четыре месяца — с 31 января по 31 мая. В них задействованы сотни единиц техники и почти 100 тысяч военных из всех стран НАТО. Крупнейшие учения НАТО вблизи российских границ — это угроза России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Воспринимаем это как угрозу. Это конфронтация. Альянс задумывался и формировался под управлением США как инструмент конфронтации. Это угроза для нас, соответствующие меры постоянно принимаются. Неустанно наблюдаем, как альянс двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В последний день января НАТО начала учения вблизи границы РФ. Они стали самыми масштабными со времен холодной войны. Steadfast Defender-2024 будут идти четыре месяца — с 31 января по 31 мая. В них задействованы сотни единиц техники и почти 100 тысяч военных из всех стран НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям