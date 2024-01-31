Пермякам предлагает зарплату в 200 тысяч рублей фирма с многомиллионной прибылью

В Пермском крае рабочим готовы платить 200 тысяч рублей за месячную вахту. Такую зарплату обещает ООО «Альмакоргрупп», получившее в 2022 году прибыль на сумму более 769 млн рублей. Предприятию срочно требуются монтажники на строительство федеральной трассы Казань — Екатеринбург.
«Ha стрoительство скoрoстной aвтoмобильной доpоги Kaзaнь — Eкaтеринбург, на учacток Дюpтюли — Ачит траcсы М-12, приглашаются монтажники из Пермского края. Необходим опыт работы на мостах, путепроводах и развязках. Заработная плата за вахту в 30 дней составляет 200 тысяч рублей», — сообщила компания в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Работодатель обещает ежедневно обеспечивать вахтовиков двухразовым питанием, а также заселить за свой счет в гостиницу. Рабочим также компенсируют затраты на дорогу до места вахта и выдадут новую спецодежду.
ООО «Альмакоргрупп» зарегистрировано в Москве. Его основным видом деятельности является строительство мостов и тоннелей. По данным СБИС, выручка предприятия в 2022 году составила 21,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 769,8 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу на строительстве Курской АЭС-2, где холдингу «Титан-2» нужны электромонтажники. Им обещают заработную плату до 100 тысяч рублей.
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