Пермякам предлагает зарплату в 200 тысяч рублей фирма с многомиллионной прибылью

Фирма «Альмакоргрупп» зовет пермяков работать на стройке федеральной трассы
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция дорог Главой города совместно с Краснояровой Н.А. Сургут, рабочие, стройка
Предприятию срочно требуются монтажники Фото:

В Пермском крае рабочим готовы платить 200 тысяч рублей за месячную вахту. Такую зарплату обещает ООО «Альмакоргрупп», получившее в 2022 году прибыль на сумму более 769 млн рублей. Предприятию срочно требуются монтажники на строительство федеральной трассы Казань — Екатеринбург.

«Ha стрoительство скoрoстной aвтoмобильной доpоги Kaзaнь — Eкaтеринбург, на учacток Дюpтюли — Ачит траcсы М-12, приглашаются монтажники из Пермского края. Необходим опыт работы на мостах, путепроводах и развязках. Заработная плата за вахту в 30 дней составляет 200 тысяч рублей», — сообщила компания в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Работодатель обещает ежедневно обеспечивать вахтовиков двухразовым питанием, а также заселить за свой счет в гостиницу. Рабочим также компенсируют затраты на дорогу до места вахта и выдадут новую спецодежду.

ООО «Альмакоргрупп» зарегистрировано в Москве. Его основным видом деятельности является строительство мостов и тоннелей. По данным СБИС, выручка предприятия в 2022 году составила 21,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 769,8 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу на строительстве Курской АЭС-2, где холдингу «Титан-2» нужны электромонтажники. Им обещают заработную плату до 100 тысяч рублей.

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В Пермском крае рабочим готовы платить 200 тысяч рублей за месячную вахту. Такую зарплату обещает ООО «Альмакоргрупп», получившее в 2022 году прибыль на сумму более 769 млн рублей. Предприятию срочно требуются монтажники на строительство федеральной трассы Казань — Екатеринбург. «Ha стрoительство скoрoстной aвтoмобильной доpоги Kaзaнь — Eкaтеринбург, на учacток Дюpтюли — Ачит траcсы М-12, приглашаются монтажники из Пермского края. Необходим опыт работы на мостах, путепроводах и развязках. Заработная плата за вахту в 30 дней составляет 200 тысяч рублей», — сообщила компания в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Работодатель обещает ежедневно обеспечивать вахтовиков двухразовым питанием, а также заселить за свой счет в гостиницу. Рабочим также компенсируют затраты на дорогу до места вахта и выдадут новую спецодежду. ООО «Альмакоргрупп» зарегистрировано в Москве. Его основным видом деятельности является строительство мостов и тоннелей. По данным СБИС, выручка предприятия в 2022 году составила 21,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 769,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу на строительстве Курской АЭС-2, где холдингу «Титан-2» нужны электромонтажники. Им обещают заработную плату до 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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